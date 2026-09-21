Samsung'dan Türkiye Fiyatlarına Zam: Galaxy S26+ Modeline Yüzde 18,7 Artış Geldi

Serinin en erişilebilir modeli Galaxy S26, 12+256 GB seçeneğinde 70.499 TL'den 77.999 TL'ye çıktı. Bu, yüzde 10,6'lık bir artışa işaret ediyor; 7.500 TL'lik fark tek kalemde faturaya eklendi.

Samsung Türkiye'den Murat Azdemir, daha önce yaptığı bir açıklamada yarı iletken maliyetleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle akıllı telefon ve tabletlerde dolar bazında yüzde 25'e varan bir zam beklentisinin gündemde olduğunu belirtmişti. Eylül ayındaki bu güncelleme, o uyarının fiilen hayata geçtiğinin bir işareti olarak okunuyor.

Samsung'un konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, zam gerekçesinin sektördeki bellek krizine bağlanmasına neden oluyor. Üçüncü parti satıcılarda fiyatların Samsung'un resmi listesinden farklılaşabileceği, önümüzdeki haftalarda başka modellerde de benzer güncellemelerin gelebileceği belirtiliyor.