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Samsung'dan Türkiye Fiyatlarına Zam: Galaxy S26+ Modeline Yüzde 18,7 Artış Geldi

Samsung'dan Türkiye Fiyatlarına Zam: Galaxy S26+ Modeline Yüzde 18,7 Artış Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 12:54
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Samsung, Galaxy S26 serisinin Türkiye'deki resmi satış fiyatlarını yukarı çekti. Yapay zeka altyapılarına akan bellek talebinin tetiklediği küresel DRAM ve NAND krizi, Apple'ın ardından Samsung'un cep telefonu fiyatlarına da yansıdı. Zamdan en fazla nasibini alan model, yüzde 18,7'lik artışla Galaxy S26+ oldu. 

Kaynak: Webtekno

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Galaxy S26+ 82.499 TL'den 97.999 TL'ye Çıktı: Seride En Sert Artış Bu Modelde Yaşandı.

Galaxy S26+ 82.499 TL'den 97.999 TL'ye Çıktı: Seride En Sert Artış Bu Modelde Yaşandı.

Samsung'un resmi Türkiye sitesindeki fiyat listesine göre, 12+256 GB bellek seçeneğine sahip Galaxy S26+ modeli 15.500 TL zamlandı. Cihazın fiyatı yüzde 18,7 artışla 82.499 TL'den 97.999 TL'ye yükseldi.

Bu oran, seri içindeki en yüksek yüzdesel artış olarak kayıtlara geçti. Orta segment modelin bu denli sert zamlanması kullanıcıların dikkatini en çok bu modele çekti; Galaxy S26 Ultra'nın bile bu oranın altında kaldığı görüldü.

Galaxy S26 Ultra da Zam Listesinden Kaçamadı: 256 GB Model 10 Bin Lira Pahalandı.

Galaxy S26 Ultra da Zam Listesinden Kaçamadı: 256 GB Model 10 Bin Lira Pahalandı.

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 109.999 TL'den 119.999 TL'ye çıktı; bu da yüzde 9,1'lik bir artışa denk geliyor. 512 GB depolama seçeneğinde ise fiyat 121.999 TL'den 131.999 TL'ye yükseldi.

Ultra modelindeki zam oranı, S26 ve S26+'ya kıyasla daha ölçülü kaldı. Ancak model başına 10.000 TL'lik fark, özellikle üst segment alıcıları için bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek bir kalem.

Galaxy S26'nın Giriş Modeli de Payını Aldı: Fiyat 77.999 TL'ye Yükseldi.

Galaxy S26'nın Giriş Modeli de Payını Aldı: Fiyat 77.999 TL'ye Yükseldi.

Serinin en erişilebilir modeli Galaxy S26, 12+256 GB seçeneğinde 70.499 TL'den 77.999 TL'ye çıktı. Bu, yüzde 10,6'lık bir artışa işaret ediyor; 7.500 TL'lik fark tek kalemde faturaya eklendi.

Samsung Türkiye'den Murat Azdemir, daha önce yaptığı bir açıklamada yarı iletken maliyetleri ve jeopolitik gerilimler nedeniyle akıllı telefon ve tabletlerde dolar bazında yüzde 25'e varan bir zam beklentisinin gündemde olduğunu belirtmişti. Eylül ayındaki bu güncelleme, o uyarının fiilen hayata geçtiğinin bir işareti olarak okunuyor.

Samsung'un konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, zam gerekçesinin sektördeki bellek krizine bağlanmasına neden oluyor. Üçüncü parti satıcılarda fiyatların Samsung'un resmi listesinden farklılaşabileceği, önümüzdeki haftalarda başka modellerde de benzer güncellemelerin gelebileceği belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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