Samsung'dan Türkiye Fiyatlarına Zam: Galaxy S26+ Modeline Yüzde 18,7 Artış Geldi
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Samsung, Galaxy S26 serisinin Türkiye'deki resmi satış fiyatlarını yukarı çekti. Yapay zeka altyapılarına akan bellek talebinin tetiklediği küresel DRAM ve NAND krizi, Apple'ın ardından Samsung'un cep telefonu fiyatlarına da yansıdı. Zamdan en fazla nasibini alan model, yüzde 18,7'lik artışla Galaxy S26+ oldu.
Kaynak: Webtekno
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Galaxy S26+ 82.499 TL'den 97.999 TL'ye Çıktı: Seride En Sert Artış Bu Modelde Yaşandı.
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Galaxy S26 Ultra da Zam Listesinden Kaçamadı: 256 GB Model 10 Bin Lira Pahalandı.
Galaxy S26'nın Giriş Modeli de Payını Aldı: Fiyat 77.999 TL'ye Yükseldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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