Beşiktaş’ın İtaliano’su: Teknik Direktör Yetkisinde 12. Oyuncu
Beşiktaş’ın başında bir süredir dikkatimi çeken biri var ve hepimiz onu konuşuyoruz. Onun dilinde şarkılar açıp biz de onu tavlamaya çalışıyoruz.
Yerinde durmuyor. Oyuncusuyla birlikte koşuyor, pozisyona onunla giriyor, itiraz ediyor, seviniyor, ellerini kollarını kullanıyor ve bazen maçı futbolcular kadar yorulmuş tamamlıyor.
Adı da futbol için biraz fazla güzel: Vincenzo Italiano.
Kadıköy’de 1-0 geriye düşüp Fenerbahçe’yi 2-1 yenen, ardından Erzurumspor’u 3-0 geçen Beşiktaş’ta yavaş yavaş Italiano’nun parmak izlerini görmeye başladık. Marsilya maçında ise kaç kez “eski günlerdeki gibi” dedim, hatırlamıyorum.
Ben de merak ettim. Kim bu adam? Beşiktaş’a ne yaptı? Kısa sürede gözle görünen bu uyumu neye borçluyuz? Acaba neden sanki Beşiktaş’ın yıllardır tanıdığı biriymiş gibi kenarda duruyor?
Haydi yaklaşalım.
1. Öncelikle kendisi için de bir ilk yaşıyoruz: İtalya’dan ilk kez çıktı
2. Aslında büyük takımlardan başlamadı
3. Spezia’ya tarihinde ilk kez Serie A’yı gösterdi
4. Fiorentina’da final oynamayı alışkanlık hâline getirdi ama bir sorun vardı: Kazanamıyordu
5. Dördüncü finalde kapı açıldı
6. Sonra Beşiktaş aradı
7. Beşiktaş taraftarı Italiano’yu ilk günden yakaladı, Italiano da onları
8. Zaten kendisini teknik direktörden çok “12. oyuncu” olarak görüyor
9. Peki Beşiktaş’a futbol olarak ne getirdi?
10. … ve sonra ilk büyük Türk futbol sınavı: Kadıköy
11. Çünkü Beşiktaş’ın da biraz böyle bir teknik direktöre ihtiyacı vardı belki
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