Dünya Gittikçe Kötüleşiyor!
Picasso’nun Guernica adlı tablosu, savaşın yarattığı yıkımı ve sivillerin dehşetini temsil eden en bilinen eserlerdendir. Picasso Guernica’yı yaptığında dünyanın bütün savaşlarını aynı anda izleyemiyorduk. Bugün ise tek bir telefon ekranından şiddetten doğal afetlere kadar dünyanın farklı yerlerindeki acılara aynı gün içerisinde tanık olabiliyoruz.
Belki Picasso bugün yaşasaydı, insanlığın karanlık tarafını resmetmek için bir tuvale değil, telefon ekranına bakardı. Çünkü kötülük ortadan kalkmadı. Yalnızca artık onu görmemiz için bir müzeye gitmemiz gerekmiyor.
Artık Kötülük Bize Çok Hızlı Ulaşıyor!
Haberdar Değil Tanık Oluyoruz!
Zihnimiz İyiyi Değil, Tehlikeliyi Daha Hızlı Fark Ediyor!
Kötülüğün Görünür Olmayan Tarafı
Sürekli Maruz Kalmak Bize Neler Yapıyor?
Peki Kendimizi Nasıl Koruyabiliriz?
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