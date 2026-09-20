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Zirvede Yine Finlandiya: Avrupa Mutluluk Sıralamasında Türkiye Sondan İkinci Sıraya Yerleşti

Zirvede Yine Finlandiya: Avrupa Mutluluk Sıralamasında Türkiye Sondan İkinci Sıraya Yerleşti

Finlandiya Mutluluk
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 20:33
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2026 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Avrupa'nın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Türkiye ise 5,3 puanla Avrupa'da sondan ikinci sıraya yerleşti. Küresel listede 147 ülke arasında 94'üncü sırada yer aldı.

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Finlandiya dokuzuncu kez zirvedeyken İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç de en tepede kümelendi.

Finlandiya dokuzuncu kez zirvedeyken İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç de en tepede kümelendi.

Finlandiya, yaklaşık 7,8 puanla dokuzuncu yıl üst üste zirvede kaldı. Ölçek 2023-2025 ortalamasına dayanıyor. Finlandiya'yı yaklaşık 7,5 puanla İzlanda ve Danimarka izledi. İsveç 7,3, Norveç ve Hollanda ise 7,2 puan aldı.

Türkiye, 5,3 puanla Avrupa'da Ukrayna'nın ardından en düşük hayat memnuniyetine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye, 5,3 puanla Avrupa'da Ukrayna'nın ardından en düşük hayat memnuniyetine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin puanı 10 üzerinden 5,3 olarak hesaplandı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa'da yalnızca Ukrayna'nın önünde kaldı. Sıralama 147 ülkeyi kapsıyor. Küresel listede Türkiye'nin yeri 94'üncü sıra oldu.

Avrupa'da en düşük puanları Ukrayna ve Balkan ülkeleri alırken sıralama katılımcıların öz değerlendirmesiyle belirleniyor.

Avrupa'da en düşük puanları Ukrayna ve Balkan ülkeleri alırken sıralama katılımcıların öz değerlendirmesiyle belirleniyor.

Listede Ukrayna'nın yanında Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek de düşük puanlarla yer alıyor. Ukrayna, dünya sıralamasında 4,66 puanla 111'inci oldu. Listenin sonunda Afganistan var. Sıralama, ülkelerin ekonomik büyüklüğünden çok katılımcıların kendi hayatlarına verdiği puana dayanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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