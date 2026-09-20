Zirvede Yine Finlandiya: Avrupa Mutluluk Sıralamasında Türkiye Sondan İkinci Sıraya Yerleşti

Listede Ukrayna'nın yanında Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek de düşük puanlarla yer alıyor. Ukrayna, dünya sıralamasında 4,66 puanla 111'inci oldu. Listenin sonunda Afganistan var. Sıralama, ülkelerin ekonomik büyüklüğünden çok katılımcıların kendi hayatlarına verdiği puana dayanıyor.