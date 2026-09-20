Zirvede Yine Finlandiya: Avrupa Mutluluk Sıralamasında Türkiye Sondan İkinci Sıraya Yerleşti
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2026 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Avrupa'nın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu. Türkiye ise 5,3 puanla Avrupa'da sondan ikinci sıraya yerleşti. Küresel listede 147 ülke arasında 94'üncü sırada yer aldı.
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Finlandiya dokuzuncu kez zirvedeyken İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç de en tepede kümelendi.
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Türkiye, 5,3 puanla Avrupa'da Ukrayna'nın ardından en düşük hayat memnuniyetine sahip ülke konumunda bulunuyor.
Avrupa'da en düşük puanları Ukrayna ve Balkan ülkeleri alırken sıralama katılımcıların öz değerlendirmesiyle belirleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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