O Kadar Hızlı Tükeniyor ki Üretmek İstemiyorum

Bunu laboratuvarda ölçen bir deney de var ve bence konuyu en iyi anlatan araştırmalardan biri. Katılımcılara para karşılığında Lego figürü yaptırılmış ve katılımcılar iki gruba ayrılmış. Birinci gruptakilerin yaptığı figürler kenarda birikmiş. İkinci gruptakiler ise yeni figüre başlarken bir öncekinin gözlerinin önünde söküldüğünü görmüş. Sökülen parçalar bir sonraki figürde kullanılmış. Birinci grup ortalama 10,6, ikinci grup 7,2 figür yapıp bırakmış.

Aynı ekip bir deney daha yapmış, beni asıl düşündüren de bu oldu. Emeği takdir edilen grup en çok üretmiş. Emeği gözünün önünde yok edilen grup en az. Emeğine hiç bakılmayan grup ise neredeyse yok edilen grup kadar düşük kalmış.

Kumdan kaleyi hatırlayın. Dalganın kaleyi yıkması ile annenin hiç dönüp bakmaması, çocuk için hemen hemen aynı şey. Gündelik hayatta kimse sofranı yere dökmüyor, kimse raporunu yırtmıyor. Ama kimse fark etmediğinde de sonuç pek değişmiyor.

Tükenmişliğin sessiz tarafı

Bu his uzun sürdüğünde adı tükenmişliğe çıkıyor. Tükenmişlik deyince aklımıza hep bitkinlik geliyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında üç şey var: enerjinin çekilmesi, yaptığın işe karşı mesafe ya da 'boş ver' hâli ve kendini yetersiz, işe yaramaz hissetmek.

Burada bir parantez açayım. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği yalnızca iş hayatına ait bir durum olarak tanımlıyor ve bu kavramın hayatın diğer alanlarındaki deneyimleri anlatmak için kullanılmaması gerektiğini özellikle belirtiyor. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Etrafıma baktığımda bu üç hâlin sadece ofiste yaşanmadığını görüyorum. Evde de yaşanıyor, annelikte de, yaşlı bir anne babaya bakarken de, yıllardır kilosuyla uğraşan birinin hayatında da. Bu yalnızca benim gözlemim de değil. Psikolojide son yıllarda 'ebeveyn tükenmişliği' başlı başına bir araştırma alanı hâline geldi. Mesai saati olmayan, maaşı olmayan ama her gün yeniden yapılması gereken işler de insanı aynı yere götürebiliyor. Hatta bazen daha hızlı götürüyor, çünkü orada kimse 'bugünlük bu kadar' demiyor.

Bu üç hâlden en az konuştuğumuz üçüncüsü. Hâlbuki en çok o yıpratıyor. Emeğin görünmedikçe bir süre sonra sen de kendini görünmez hissetmeye başlıyorsun. Dışarıdan bakan biri seni hâlâ koşturan, her şeyi yetiştiren biri olarak görüyor. İçeride ise 'ne yapsam bir şey değişmiyor' duygusu birikiyor.

İşin içine bir de hız girince durum daha da zorlaşıyor. Eskiden bir işin sonucunu görmek zaman alırdı ama o sonuç bir süre ortada kalırdı. Şimdi her şey çok çabuk eskiyor. Mesaj okunuyor, cevap gelmiyor. Proje bitiyor, bir sonraki başlıyor. Doğum günü için bir hafta hazırlanıyorsun, fotoğraflar çekiliyor ve ertesi gün hayat kaldığı yerden devam ediyor. Dalga sanki her gün biraz daha erken geliyor. Kutlayacak, 'oh be' diyecek bir an kalmıyor.