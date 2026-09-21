Ünlü Futbolcudan Şok İtiraf: Sahte Aşı Sertifikası Kullandığını Kabul Etti

Blick'in ulaştığı bilgilere göre Xhaka, biri Ocak biri Kasım 2022 tarihli olmak üzere iki ayrı sahte aşı sertifikası edindi. Sertifikaları düzenleyen doktor da sahte belge düzenlemek şüphesiyle ayrı bir soruşturmanın hedefinde; İsviçre makamları hekimin başka hastalar için de benzer belgeler hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.

Xhaka konuyu kendi ağzından anlattı: 'O dönem aşı konusunda gerçekten kararsızdım ve büyük endişelerim vardı. Aşıya güvenmiyordum ve korkuyordum. Bu ruh haliyle kafamdaki soru işaretleri yüzünden bir aşı sertifikası satın aldım.' Sözlerinin devamında bugün bunun yanlış bir tercih olduğunu net biçimde gördüğünü, hatanın sorumluluğunu üstlendiğini ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduğunu belirtti.