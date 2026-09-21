Ünlü Futbolcudan Şok İtiraf: Sahte Aşı Sertifikası Kullandığını Kabul Etti
İsviçre milli takımının kaptanı ve İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'in orta sahası Granit Xhaka, pandemi döneminde sahte COVID-19 aşı sertifikası kullandığını kabul etti. İsviçre basınından Blick'in haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, aşı olmadan doktorundan sertifika aldı; aynı doktor da sahte belge düzenlemek şüphesiyle ayrı bir soruşturmanın hedefinde. Xhaka, itirafını kendi sosyal medya hesabından duyurup hatasını kabul etti ve özür diledi. Luzern Savcılığı konuyla ilgili adli soruşturma başlattı, İsviçre Futbol Federasyonu da kaptanını milli takım kampından çekti. Bu kararın faturası ağır oldu: Xhaka, önümüzdeki UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamında forma giyemeyecek.
Sertifikaların ikisi de 2022'de düzenlenmiş, doktoru da soruşturma kapsamında
Luzern savcılığı soruşturma açtı, Xhaka dört Uluslar Ligi maçını kaçıracak
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