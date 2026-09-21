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Ünlü Futbolcudan Şok İtiraf: Sahte Aşı Sertifikası Kullandığını Kabul Etti

Ünlü Futbolcudan Şok İtiraf: Sahte Aşı Sertifikası Kullandığını Kabul Etti

futbol İsviçre Koronavirüs
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 14:58
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İsviçre milli takımının kaptanı ve İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'in orta sahası Granit Xhaka, pandemi döneminde sahte COVID-19 aşı sertifikası kullandığını kabul etti. İsviçre basınından Blick'in haberine göre 33 yaşındaki futbolcu, aşı olmadan doktorundan sertifika aldı; aynı doktor da sahte belge düzenlemek şüphesiyle ayrı bir soruşturmanın hedefinde. Xhaka, itirafını kendi sosyal medya hesabından duyurup hatasını kabul etti ve özür diledi. Luzern Savcılığı konuyla ilgili adli soruşturma başlattı, İsviçre Futbol Federasyonu da kaptanını milli takım kampından çekti. Bu kararın faturası ağır oldu: Xhaka, önümüzdeki UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamında forma giyemeyecek.

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Sertifikaların ikisi de 2022'de düzenlenmiş, doktoru da soruşturma kapsamında

Sertifikaların ikisi de 2022'de düzenlenmiş, doktoru da soruşturma kapsamında

Blick'in ulaştığı bilgilere göre Xhaka, biri Ocak biri Kasım 2022 tarihli olmak üzere iki ayrı sahte aşı sertifikası edindi. Sertifikaları düzenleyen doktor da sahte belge düzenlemek şüphesiyle ayrı bir soruşturmanın hedefinde; İsviçre makamları hekimin başka hastalar için de benzer belgeler hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.

Xhaka konuyu kendi ağzından anlattı: 'O dönem aşı konusunda gerçekten kararsızdım ve büyük endişelerim vardı. Aşıya güvenmiyordum ve korkuyordum. Bu ruh haliyle kafamdaki soru işaretleri yüzünden bir aşı sertifikası satın aldım.' Sözlerinin devamında bugün bunun yanlış bir tercih olduğunu net biçimde gördüğünü, hatanın sorumluluğunu üstlendiğini ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Luzern savcılığı soruşturma açtı, Xhaka dört Uluslar Ligi maçını kaçıracak

Luzern savcılığı soruşturma açtı, Xhaka dört Uluslar Ligi maçını kaçıracak

Olayla ilgili adli süreç de resmen başladı. Luzern Kantonu Savcılığı, Xhaka hakkında sahte aşı sertifikası temin etme şüphesiyle soruşturma yürüttüğünü doğruladı.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel, Xhaka'nın sorumluluk alıp süreci tam olarak aydınlatmaya hazır olmasını olumlu karşıladıklarını, bu dönemde takımın gündeminin bozulmaması için kadronun futbolcusuz toplanmasının doğru olacağı konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Federasyon, kararın milli takım kampı sonrasında yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin sonucunda İsviçre, 27 Eylül'de Kuzey Makedonya, 29 Eylül'de İskoçya, 3 Ekim'de Slovenya ve 6 Ekim'de yeniden Kuzey Makedonya ile oynayacağı dört Uluslar Ligi maçında kaptanından yoksun kalacak. Sunderland cephesinden ise kulübün konuya dair resmi bir açıklaması şimdilik gelmedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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