Bayer Leverkusen'in İsviçreli Orta Sahası Xhaka Frankfurt'a Muhteşem Bir Gol Attı
Bayer Leverkusen'in İsviçreli Orta Sahası Xhaka Frankfurt'a Muhteşem Bir Gol Attı
Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, 32. haftada Frankurft'a konuk oldu. Kırmız-siyahlılarda Granit Xhaka, harika bir gole imza attı.
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Mücadelede gol perdesini açan isim Granit Xhaka oldu.
İsviçreli orta saha, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
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