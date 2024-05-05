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Bayer Leverkusen'in İsviçreli Orta Sahası Xhaka Frankfurt'a Muhteşem Bir Gol Attı

Bayer Leverkusen'in İsviçreli Orta Sahası Xhaka Frankfurt'a Muhteşem Bir Gol Attı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 19:23

Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, 32. haftada Frankurft'a konuk oldu. Kırmız-siyahlılarda Granit Xhaka, harika bir gole imza attı.

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Mücadelede gol perdesini açan isim Granit Xhaka oldu.

Mücadelede gol perdesini açan isim Granit Xhaka oldu.
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İsviçreli orta saha, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İsviçreli orta saha, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Xhaka'nın golü 👇

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