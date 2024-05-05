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TFF'nin Seçimli Genel Kurul'u Öne Çekilmeyeceğini Açıklaması Tepkileri de Beraberinde Getirdi!

TFF'nin Seçimli Genel Kurul'u Öne Çekilmeyeceğini Açıklaması Tepkileri de Beraberinde Getirdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 16:45

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol kulüplerinin erken seçim talebinin geçerli olmadığını, Seçim Genel Kurul'un daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada seçim tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı ifade edildi 👇

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada seçim tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı ifade edildi 👇

'Görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ile belirlenmiş, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edecektir.

Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir.

Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.'

"18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak"

"18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak"

'Uzunca bir süredir bazı kulüp yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini millî menfaatlerin önünde tutarak aceleye getirmek istedikleri seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz.

Bu açıdan özellikle Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan kaos ortamına hizmet etmemek ve hedefi dünya futbolunda söz sahibi olmak olan güzide kulüplerimizin saygıdeğer başkan ve değerli yöneticilerinin hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan bazı kaynakları referans almaması da büyük önem arz etmektedir. Zira gönül verdiği renkler birbirinden farklı olsa da ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda A Millî Takımımızla birlikte tek yürek olan milletimize duyduğumuz sorumluluğumuz gereği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli konsantrasyonu A Millî Takımımızın başarısı olacaktır.

Saygılarımızla değerli kamuoyunun bilgilerine sunarız.'

Federasyonun seçimi erkene almaması, futbolseverlerden eleştiri aldı 👇

Federasyonun seçimi erkene almaması, futbolseverlerden eleştiri aldı 👇
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