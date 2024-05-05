TFF'nin Seçimli Genel Kurul'u Öne Çekilmeyeceğini Açıklaması Tepkileri de Beraberinde Getirdi!
TFF'nin Seçimli Genel Kurul'u Öne Çekilmeyeceğini Açıklaması Tepkileri de Beraberinde Getirdi!
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol kulüplerinin erken seçim talebinin geçerli olmadığını, Seçim Genel Kurul'un daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada seçim tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı ifade edildi 👇
"18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak"
Federasyonun seçimi erkene almaması, futbolseverlerden eleştiri aldı 👇
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