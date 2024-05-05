TFF'nin Seçimli Genel Kurul'u Öne Çekilmeyeceğini Açıklaması Tepkileri de Beraberinde Getirdi!

'Görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ile belirlenmiş, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edecektir.

Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir.

Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz.'