Galatasaray Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de Şampiyonluğa Ulaştı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de Şampiyonluğa Ulaştı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında ALG Spor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Kipoyi'den geldi.
Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sezonu 71 puanla tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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