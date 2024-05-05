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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de Şampiyonluğa Ulaştı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de Şampiyonluğa Ulaştı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 16:03

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında ALG Spor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında ALG Spor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Kipoyi'den geldi.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Kipoyi'den geldi.

Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sezonu 71 puanla tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sezonu 71 puanla tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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imdat can yucer

galatasaray futbolun olduğu heryerde iddialı olur amatör sporlarda fener gibi başarılı değiller ama konu futbolsa Galatasaray en büyüktür ama Beşiktaşlı olma... Devamını Gör