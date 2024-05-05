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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 14:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış 🚀

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1. Transfer dönemi çok hareketli geçecek belli ki 🙌

1. Transfer dönemi çok hareketli geçecek belli ki 🙌
x.com

2. Performansına da yansıdı 🚀

2. Performansına da yansıdı 🚀
twitter.com

3. Daha fazla atsınlar diye bekledi resmen. Çok değişik bir forvet 😂

3. Daha fazla atsınlar diye bekledi resmen. Çok değişik bir forvet 😂
twitter.com

4. Yakışmış ama 😱

4. Yakışmış ama 😱
twitter.com

5. Haaland hayranları duymasın 😁

5. Haaland hayranları duymasın 😁
twitter.com
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7. Premier Lig tutkunları 👇

7. Premier Lig tutkunları 👇
twitter.com

8. Gerçekten biraz taraflı olmuş sanki 🤨

8. Gerçekten biraz taraflı olmuş sanki 🤨
twitter.com

6. Çok çok gergin bir maçtı.

6. Çok çok gergin bir maçtı.
twitter.com

9. Aidiyet diyelim 🤔

9. Aidiyet diyelim 🤔
twitter.com

10. Kim bilir 😑

10. Kim bilir 😑
twitter.com
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12. Umarız çok uzun yıllar bu formayla izleriz 🧿

12. Umarız çok uzun yıllar bu formayla izleriz 🧿
twitter.com

13. Ajax, Beşiktaş'a konuk olmuştu🫡

13. Ajax, Beşiktaş'a konuk olmuştu🫡
twitter.com

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