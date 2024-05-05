Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış 🚀
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1. Transfer dönemi çok hareketli geçecek belli ki 🙌
2. Performansına da yansıdı 🚀
3. Daha fazla atsınlar diye bekledi resmen. Çok değişik bir forvet 😂
4. Yakışmış ama 😱
5. Haaland hayranları duymasın 😁
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7. Premier Lig tutkunları 👇
8. Gerçekten biraz taraflı olmuş sanki 🤨
6. Çok çok gergin bir maçtı.
9. Aidiyet diyelim 🤔
10. Kim bilir 😑
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12. Umarız çok uzun yıllar bu formayla izleriz 🧿
13. Ajax, Beşiktaş'a konuk olmuştu🫡
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