İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu:''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telefonunda Sadece Maçkolik Var''
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu:''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telefonunda Sadece Maçkolik Var''
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin seçim gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıalioğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunda sadece Maçkolik olduğunu ifade etti.
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Süper Lig ekibi İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Federasyonun istemesi halinde seçimli genel kurulu haziran ayının ilk haftasında yapılabileceğinin altını çizen başkan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da futbolun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.
Ecmel Faik Sarıalioğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve telefonunda sadece 'Maçkolik' olduğunu, birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.
Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun açıklaması 👇
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Hayır zamkolik 😁
reyiz bahis tahmini de yapıyor muymuş? iy x ms2 falan shsjsjs😁
Bu istanbulspor tff seçim konsunda neden bu kadar ateşli bilen var mı? Ligin sonlarında olduğu için mi? Başka bir nedeni var mı?