İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu:''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telefonunda Sadece Maçkolik Var''

Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin seçim gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıalioğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunda sadece Maçkolik olduğunu ifade etti.