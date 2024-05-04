İmzalar Atıldı! Fenerbahçe Yeni Sezonun İlk Transferini Gerçekleştirdi
İmzalar Atıldı! Fenerbahçe Yeni Sezonun İlk Transferini Gerçekleştirdi
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine sayılı günler kala kulüplerde transfer hareketliliği başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, ilk resmi hamle Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertiler, Karagümrük'ten Almanya doğumlu genç sol bekle anlaştı.
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Fenerbahçe, sezon sonunda olası Ferdi Kadıoğlu ayrılığı için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulübün Levent Mercan transferi için Karagümrük ile bonuslar dahil 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sabah'ta yer alan habere göre de futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.
2022 yazında Schalke'den Karagümrük'e transfer olan Mercan, bu sezon Süper Lig'de kırmızı-siyahlı formayla 33 maça çıktı ve 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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