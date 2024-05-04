Eleştirilere Cevap Verdi! Carlo Ancelotti'den Arda Güler Yorumu

64 yaşındaki teknik adam, 'Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor. Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil.' diye konuştu.