Eleştirilere Cevap Verdi! Carlo Ancelotti'den Arda Güler Yorumu
Eleştirilere Cevap Verdi! Carlo Ancelotti'den Arda Güler Yorumu
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gençlere süre vermediği yönündeki eleştirilere Cadiz maçının ardından cevap verdi. İtalyan çalıştırıcı, tek hedefinin kazanmak olduğunu vurguladı.
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İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, Cadiz'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Galibiyet golleri, Brahim Diaz, Bellingham ve Joselu'dan geldi.
Puanını 87'ye yükselten eflatun-beyazlılar, şampiyonluğa da göz kırptı. En yakın rakibi Barcelona'ya 13 puan fark atan Real, Barça'nın Girona'ya puan kaybetmesi halinde bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek.
90 dakikanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu.
Milli futbolcuyu 66 dakika sahada tutan İtalyan çalıştırıcı, "Arda yapması gerekeni yaptı" dedi.
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