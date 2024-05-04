"Türk Futboluna İhtiyacım Yok" Diyen Hamit Altıntop Eleştiri Oklarının Hedefi Haline Geldi!
"Türk Futboluna İhtiyacım Yok" Diyen Hamit Altıntop Eleştiri Oklarının Hedefi Haline Geldi!
Futbolculuk kariyerinin ardından Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Hamit Altıntop, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altıntop'un 'Türk futbolu' ile ilgili sözleri, futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.
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L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Kaan Karacan'ın konuğu olan Hamit Altıntop, spor gündemine bomba gibi düştü.
Altıntop, Türk futboluna yönelik "Bu konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. O konuda mütevazı olmayacağım" dedi.
Sözler, futbolseverlerden tepki aldı 👇
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