"Türk Futboluna İhtiyacım Yok" Diyen Hamit Altıntop Eleştiri Oklarının Hedefi Haline Geldi!

Futbolculuk kariyerinin ardından Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Hamit Altıntop, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altıntop'un 'Türk futbolu' ile ilgili sözleri, futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.