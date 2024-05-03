En Başa Bakın Kimi Yazdı! Antonio Rüdiger Real Madrid'in Tarihinin En İyi Futbolcularını Belirledi
En Başa Bakın Kimi Yazdı! Antonio Rüdiger Real Madrid'in Tarihinin En İyi Futbolcularını Belirledi
Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, eflatun-beyazlıların tarihteki en iyi futbolcularını listeledi. Alman futbolcu, ilk sıraya Cristiano Ronaldo'yu yazdı. Portekizli yıldız da Rüdiger'in cevabını alkışladı.
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5 sene İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin formasını giyen, 2022-2023 sezonun başında da Real Madrid'e transfer olan Antonio Rüdiger, katıldığı bir programda İspanyol devinin efsanelerini belirledi.
Alman yıldız, listenin ilk sırasına şu anda kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'yu yazdı.
31 yaşındaki futbolcu, Ronaldo'dan sonra ise sırasıyla Zidane, Raul, Sergio Ramos ve Ronaldo Nazário'ya yer verdi.
Rüdiger'in cevabı Portekizli yıldızdan alkış aldı 👇
Peki listedeki isimlerin Real Madrid kariyerleri nasıl geçti?
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Sizin efsaneler sıralamanız nasıl? Yorumlarını bekliyoruz 🙌
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