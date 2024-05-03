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En Başa Bakın Kimi Yazdı! Antonio Rüdiger Real Madrid'in Tarihinin En İyi Futbolcularını Belirledi

En Başa Bakın Kimi Yazdı! Antonio Rüdiger Real Madrid'in Tarihinin En İyi Futbolcularını Belirledi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 14:56

Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, eflatun-beyazlıların tarihteki en iyi futbolcularını listeledi. Alman futbolcu, ilk sıraya Cristiano Ronaldo'yu yazdı. Portekizli yıldız da Rüdiger'in cevabını alkışladı.

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5 sene İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin formasını giyen, 2022-2023 sezonun başında da Real Madrid'e transfer olan Antonio Rüdiger, katıldığı bir programda İspanyol devinin efsanelerini belirledi.

5 sene İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin formasını giyen, 2022-2023 sezonun başında da Real Madrid'e transfer olan Antonio Rüdiger, katıldığı bir programda İspanyol devinin efsanelerini belirledi.

Alman yıldız, listenin ilk sırasına şu anda kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'yu yazdı.

Alman yıldız, listenin ilk sırasına şu anda kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'yu yazdı.

31 yaşındaki futbolcu, Ronaldo'dan sonra ise sırasıyla Zidane, Raul, Sergio Ramos ve Ronaldo Nazário'ya yer verdi.

31 yaşındaki futbolcu, Ronaldo'dan sonra ise sırasıyla Zidane, Raul, Sergio Ramos ve Ronaldo Nazário'ya yer verdi.

Rüdiger'in cevabı Portekizli yıldızdan alkış aldı 👇

Rüdiger'in cevabı Portekizli yıldızdan alkış aldı 👇

Peki listedeki isimlerin Real Madrid kariyerleri nasıl geçti?

Peki listedeki isimlerin Real Madrid kariyerleri nasıl geçti?

  • 1- Ronaldo: 438 maç, 450 gol, 131 asist

  • 2- Zidane: 227 maç, 49 gol, 68 asist

  • 3- Raul: 741 maç, 323 gol, 133 asist

  • 4- Sergio Ramos: 671 maç, 101 gol, 40 asist

  • 5- Ronaldo Nazário: 177 maç, 103 gol, 35 asist

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Sizin efsaneler sıralamanız nasıl? Yorumlarını bekliyoruz 🙌

Sizin efsaneler sıralamanız nasıl? Yorumlarını bekliyoruz 🙌

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