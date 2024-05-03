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Fenerbahçe'de Sezonu Kapatan Oosterwolde Paylaşımıyla Sarı-Lacivertli Taraftarları Heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'de Sezonu Kapatan Oosterwolde Paylaşımıyla Sarı-Lacivertli Taraftarları Heyecanlandırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 10:47

Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan oyuncularından Jayden Oosterwolde, müjdeli haberiyle sarı-lacivertli taraftarlarını sevindirdi. Hollandalı futbolcunun  ameliyat olduğu ve sezonu kapattığı ifade edilmişti.

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Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'u konuk ettiği mücadelede sakatlanarak karşılaşmadan sedye ile ayrılmıştı.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'u konuk ettiği mücadelede sakatlanarak karşılaşmadan sedye ile ayrılmıştı.

İlk testlerden sonra durumunun ciddi olduğu belirtilen ve ameliyat olması gerektiği ifade edilen Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı belirtilmişti.

İlk testlerden sonra durumunun ciddi olduğu belirtilen ve ameliyat olması gerektiği ifade edilen Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı belirtilmişti.

Fakat 23 yaşındaki sol bek ve stoper, herkesi şaşırttı. Oostwerwolde, sosyal medya hesabından "Kral geri döndü" dedi ve tesislere giriş yaptığı anları paylaştı 👇

Futbolcunun yaklaşık üç haftada sahalara dönmesi ise bu sezon sakatlıklardan sıkıntı çeken Fenerbahçe taraftarını hem şaşırttı hem de oldukça mutlu etti 👇

Futbolcunun yaklaşık üç haftada sahalara dönmesi ise bu sezon sakatlıklardan sıkıntı çeken Fenerbahçe taraftarını hem şaşırttı hem de oldukça mutlu etti 👇
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