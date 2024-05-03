Fenerbahçe'yi Eleyip Konferans Ligi'nde Yarı Finale Çıkan Olympiakos Aston Villa Karşısında Şov Yaptı!
Fenerbahçe'yi Eleyip Konferans Ligi'nde Yarı Finale Çıkan Olympiakos Aston Villa Karşısında Şov Yaptı!
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Olympiakos, yarı final ilk maçında deplasmanda İngilitere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı bozguna uğrattı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympiakos, 16 ve 29. dakikalarda Hatayspor'un eski golcüsü El Kaabi ile 2-0 öne geçti.
Ev sahibi, 45+1'de Ollie Watkins ile farklı bire indirip devre arasına 2-1'le gitti. 52'de Moussa Diaby'nin golü skora denge getirdi.
Yunan ekibi, 56. dakikada El Kaabi ile yeniden öne geçerken 67. dakikada Santiago Hezze ile skoru 4-2’ye taşıdı. Aston Villa 81'de Douglas Luiz ile penaltıdan yararlanamadı.
Finale çıkacak tarafın belli olacağı rövanş maçı, 9 Mayıs'ta oynanacak.
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