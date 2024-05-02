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TFF İstanbulspor'un İddiasını Yalanladı! Kulüpler Birliği Erken Seçim İsteyen Kulüpleri Açıkladı

TFF İstanbulspor'un İddiasını Yalanladı! Kulüpler Birliği Erken Seçim İsteyen Kulüpleri Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.05.2024 - 17:08

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın 18 Temmuz'da yapılacak Seçimli Genel Kurulu'na dair yönelik iddialarına yanıt verdi.

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İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." açıklamasında bulunmuştu.

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." açıklamasında bulunmuştu.

Saral'ın sözlerine TFF'den jet hızıyla cevap geldi. Federasyon, geçerli imzaların 94 olduğunu ifaden bir açıklama yayınladı.

Saral'ın sözlerine TFF'den jet hızıyla cevap geldi. Federasyon, geçerli imzaların 94 olduğunu ifaden bir açıklama yayınladı.

TFF'nin açıklaması 👇🏻

TFF'nin açıklaması 👇🏻

'Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.

İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da federasyonun açıklamasından önce "TFF, imza olayını engellemek için 2. lig kulüplerine 500 bin; 3. lig kulüplerine 400 bin tl para yolladı. Hepsi belgeli. İsterlerse çıkar açıklarız!" demişti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da federasyonun açıklamasından önce "TFF, imza olayını engellemek için 2. lig kulüplerine 500 bin; 3. lig kulüplerine 400 bin tl para yolladı. Hepsi belgeli. İsterlerse çıkar açıklarız!" demişti.

Kulüpler Birliği, imza veren takımları paylaştı.

Kulüpler Birliği, imza veren takımları paylaştı.
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Süper Lig'den Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbulspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Karagümrük erken seçim için oy kullandı.

Süper Lig'den Adana Demirspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbulspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Karagümrük erken seçim için oy kullandı.

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