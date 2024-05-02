Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Diego Rossi Attığı Golle Columbus Crew'i Şampiyonlar Ligi'nde Finale Taşıdı
Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Diego Rossi Attığı Golle Columbus Crew'i Şampiyonlar Ligi'nde Finale Taşıdı
Columbus Crew forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahneye çıktı. Uruguaylı oyuncu, takımının ikinci golüne imza attı.
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2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Los Angeles'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Columbus Crew'e bonservisiyle transfer olmuştu.
Takımıyla bu sezon 15 maça çıkan Uruguaylı, bu karşılaşmalarda 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
26 yaşındaki kanat oyunucusu, kulübünün 3-1 kazandığı Monterrey ile karşılaştıkları CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında takımının ikinci golünü kaydetti.
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