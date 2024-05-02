Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Diego Rossi Attığı Golle Columbus Crew'i Şampiyonlar Ligi'nde Finale Taşıdı

Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Diego Rossi Attığı Golle Columbus Crew'i Şampiyonlar Ligi'nde Finale Taşıdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:41

Columbus Crew forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahneye çıktı. Uruguaylı oyuncu, takımının ikinci golüne imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Los Angeles'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Columbus Crew'e bonservisiyle transfer olmuştu.

2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Los Angeles'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Columbus Crew'e bonservisiyle transfer olmuştu.

Takımıyla bu sezon 15 maça çıkan Uruguaylı, bu karşılaşmalarda 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Takımıyla bu sezon 15 maça çıkan Uruguaylı, bu karşılaşmalarda 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

26 yaşındaki kanat oyunucusu, kulübünün 3-1 kazandığı Monterrey ile karşılaştıkları CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

26 yaşındaki kanat oyunucusu, kulübünün 3-1 kazandığı Monterrey ile karşılaştıkları CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Rossi'nin golü 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın