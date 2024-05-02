Yaşına Rağmen Performansıyla Göz Kamaştıran Cristiano Ronaldo Yine Mükemmel Bir Gole İmza Attı
Yaşına Rağmen Performansıyla Göz Kamaştıran Cristiano Ronaldo Yine Mükemmel Bir Gole İmza Attı
Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Khaleej'i 3-1 mağlup ettikleri maçta harika bir gole imza attı.
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Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Khaleej ile karşılaşan Al Nassr, sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükselen taraf oldu.
Galibiyette öne çıkan isimse Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.
39 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle devam ederken rakip kalecinin hatasını müthiş bir şekilde değerlendirdi.
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