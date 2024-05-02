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Yaşına Rağmen Performansıyla Göz Kamaştıran Cristiano Ronaldo Yine Mükemmel Bir Gole İmza Attı

Yaşına Rağmen Performansıyla Göz Kamaştıran Cristiano Ronaldo Yine Mükemmel Bir Gole İmza Attı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.05.2024 - 12:14

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Khaleej'i 3-1 mağlup ettikleri maçta harika bir gole imza attı.

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Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Khaleej ile karşılaşan Al Nassr, sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al Khaleej ile karşılaşan Al Nassr, sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

Galibiyette öne çıkan isimse Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.

Galibiyette öne çıkan isimse Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.

39 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle devam ederken rakip kalecinin hatasını müthiş bir şekilde değerlendirdi.

39 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle devam ederken rakip kalecinin hatasını müthiş bir şekilde değerlendirdi.

Ronaldo'nun golü 👇🏻

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