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Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius Kötü Anlarda Taraftarın Sessizliğine Sitem Ettti

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius Kötü Anlarda Taraftarın Sessizliğine Sitem Ettti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.05.2024 - 11:06

Euroleague'de play-off etabında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli taraftarlarına seslendi. Jasikevicius, daha fazla destek istedi.

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Fenerbahçe Beko, Euroleagu çeyrek final serisi üçüncü maçında evinde konuk ettiği Fransız temsilcisi Monaco'yu 89-78 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleagu çeyrek final serisi üçüncü maçında evinde konuk ettiği Fransız temsilcisi Monaco'yu 89-78 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.
media.fenerbahce.org

Maç öncesinde müthiş bir görsel şölene sahne olan mücadele, tüm dünyada büyük yankı uyanırdı.

Maç öncesinde müthiş bir görsel şölene sahne olan mücadele, tüm dünyada büyük yankı uyanırdı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografi herkesin ilgi oldağı oldu.

Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografi herkesin ilgi oldağı oldu.
media.fenerbahce.org

Maç sonunda cuma günü oynanacak serinin 4. karşılaşmasına dair konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, taraftardan destek istedi.

Maç sonunda cuma günü oynanacak serinin 4. karşılaşmasına dair konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, taraftardan destek istedi.
media.fenerbahce.org

Litvanyalı çalıştırıcı, "Dördüncü maç için Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

Litvanyalı çalıştırıcı, "Dördüncü maç için Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi.
media.fenerbahce.org
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"Daha gürültülü olun, özellikle işler iyi gitmiyorken. En iyi taraftar, işler iyi gitmiyorken de desteği sürdüren taraftardır."

"Daha gürültülü olun, özellikle işler iyi gitmiyorken. En iyi taraftar, işler iyi gitmiyorken de desteği sürdüren taraftardır."
media.fenerbahce.org

Saras'ın sözleri, sosyal medyada taraftarların da dikkatini çekti.

Saras'ın sözleri, sosyal medyada taraftarların da dikkatini çekti.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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