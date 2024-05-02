Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius Kötü Anlarda Taraftarın Sessizliğine Sitem Ettti
Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius Kötü Anlarda Taraftarın Sessizliğine Sitem Ettti
Euroleague'de play-off etabında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli taraftarlarına seslendi. Jasikevicius, daha fazla destek istedi.
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Fenerbahçe Beko, Euroleagu çeyrek final serisi üçüncü maçında evinde konuk ettiği Fransız temsilcisi Monaco'yu 89-78 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.
Maç öncesinde müthiş bir görsel şölene sahne olan mücadele, tüm dünyada büyük yankı uyanırdı.
Sarı-lacivertli taraftarların hazırladığı koreografi herkesin ilgi oldağı oldu.
Maç sonunda cuma günü oynanacak serinin 4. karşılaşmasına dair konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, taraftardan destek istedi.
Litvanyalı çalıştırıcı, "Dördüncü maç için Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi.
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"Daha gürültülü olun, özellikle işler iyi gitmiyorken. En iyi taraftar, işler iyi gitmiyorken de desteği sürdüren taraftardır."
Saras'ın sözleri, sosyal medyada taraftarların da dikkatini çekti.
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