Fenerbahçe Final Four’a Doğru: Salonda Büyük Şov
Fenerbahçe Final Four’a Doğru: Salonda Büyük Şov
Fenerbahçe Beko, Euroleague çeyrek finali üçüncü maçında Monaco’yu 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Maç öncesi salonda yapılan görsel şov ise büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk maçı kazanarak saha avantajını eline geçirdiği seride ilk çeyreği geri kapırken, ikinci çeyrekte oyunun hakimiyetini ele geçirdi ve devreye önde girdi.
Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı da 89-78 kazandı.
Fenerbahçe’de Tarık Biberovic 14 sayıyıla en fazla skor üreten isim olurken, Calathes 13, Guduric ise 11 sayıyla oynadı.
Seride dördüncü maç 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul’da oynanacak ve Fenerbahçe karşılaşmayı kazanması durumunda Final-Four’a adını yazdıracak.
Karşılaşma öncesi salonda yapılan ve büyük beğeni toplayan şov 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Dünya' nın " En Büyük " Spor Kulübü !