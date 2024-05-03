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Ayrılacak mı? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim Üst Üste Aldığı Yenilgiler Sonrası İlk Kez Konuştu!

Ayrılacak mı? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim Üst Üste Aldığı Yenilgiler Sonrası İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 08:26

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan basınında çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Terim, dedikodulara son noktayı koydu.

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Panathinaikos'un 24 Nisan'da AEK'ye 3-0, 28 Nisan'da da Aris'e evinde 1-0 mağlup olmasının ardından Yunan basını, Fatih Terim ile sezon sonunda yolların ayrılacağını iddia etmişti.

Panathinaikos'un 24 Nisan'da AEK'ye 3-0, 28 Nisan'da da Aris'e evinde 1-0 mağlup olmasının ardından Yunan basını, Fatih Terim ile sezon sonunda yolların ayrılacağını iddia etmişti.

Athens Voice'a özel röprotaj veren Terim, "Panathinaikos'ta tarih yazacağız" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

Athens Voice'a özel röprotaj veren Terim, "Panathinaikos'ta tarih yazacağız" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

"Bir hikaye yazmak için geldim"

"Bir hikaye yazmak için geldim"

'Panathinaikos'la yollarımızın kesişmesi, her ayrıntısıyla yazılması gereken bir hikayenin ilk adımıydı. Bir hikaye yazmak için geldim. Size tuhaf gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken pek düşünmedim. Hislerimle hareket ettim. Ben güvene dayalı ilişkiler kuran bir insanım. Panathinaikos'la yollarımız böyle kesişti. Her şey çok çabuk oldu. Bazen bir saniye içinde doğru kararı verdiğinizi hissedersiniz.'

Ayrılık iddialarına yanıt 👇

Ayrılık iddialarına yanıt 👇

'Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir, ancak böyle zor zamanlarda tarihinden güç alarak daha güçlü durması gereken bir kulüp. Burada bir tarih yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyonlar gibi davranacak ve şampiyonlar gibi yaşayacağız. Bunu başardığımızda hayal olarak görülen birçok başarıyı tatmış olacağız. Size garip gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken çok fazla düşünmedim. Ayrılıklar da genelde aynı oldu. Duygularımla hareket ettim.'

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Thistle

Pana taraftarının duyguları ne olacak hocam? Şampiyon olmaya gitmiş olsan zaten Lamia, Aris gibi takımlara yenilmezdin. Ülkedeki mahkemeden kaçtın, orada vak... Devamını Gör

firatzengin1693

Seçil Erzan davasından yırtmak için kaçtı da denilebilir...