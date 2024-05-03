Ayrılacak mı? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim Üst Üste Aldığı Yenilgiler Sonrası İlk Kez Konuştu!
Ayrılacak mı? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim Üst Üste Aldığı Yenilgiler Sonrası İlk Kez Konuştu!
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan basınında çıkan ayrılık haberlerine açıklık getirdi. Terim, dedikodulara son noktayı koydu.
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Panathinaikos'un 24 Nisan'da AEK'ye 3-0, 28 Nisan'da da Aris'e evinde 1-0 mağlup olmasının ardından Yunan basını, Fatih Terim ile sezon sonunda yolların ayrılacağını iddia etmişti.
Athens Voice'a özel röprotaj veren Terim, "Panathinaikos'ta tarih yazacağız" diyerek çıkan haberleri yalanladı.
"Bir hikaye yazmak için geldim"
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