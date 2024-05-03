Ayrılacak mı? Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim Üst Üste Aldığı Yenilgiler Sonrası İlk Kez Konuştu!

'Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir, ancak böyle zor zamanlarda tarihinden güç alarak daha güçlü durması gereken bir kulüp. Burada bir tarih yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyonlar gibi davranacak ve şampiyonlar gibi yaşayacağız. Bunu başardığımızda hayal olarak görülen birçok başarıyı tatmış olacağız. Size garip gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken çok fazla düşünmedim. Ayrılıklar da genelde aynı oldu. Duygularımla hareket ettim.'