Teknik Direktör İlhan Palut'un Unutulmazlar Arasına Giren Galibiyet Sevinci Yeniden Gündem Oldu
Teknik Direktör İlhan Palut'un Unutulmazlar Arasına Giren Galibiyet Sevinci Yeniden Gündem Oldu
Hatayspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut'un galibiyet sevinci yıllar sonra yeniden gündem oldu. Palut, son dakikada gelen golle havalara uçmuştu.
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TFF 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda Hatayspor, ligi 3. sırada tamamlamış ve play-offa katılmaya hak kazanmıştı.
İlhan Palut ve öğrencileri, yarı finalde Adana Demirspor'u 90+6'da gelen golle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
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