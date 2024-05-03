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Teknik Direktör İlhan Palut'un Unutulmazlar Arasına Giren Galibiyet Sevinci Yeniden Gündem Oldu

Teknik Direktör İlhan Palut'un Unutulmazlar Arasına Giren Galibiyet Sevinci Yeniden Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 09:57

Hatayspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut'un galibiyet sevinci yıllar sonra yeniden gündem oldu. Palut, son dakikada gelen golle havalara uçmuştu.

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TFF 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda Hatayspor, ligi 3. sırada tamamlamış ve play-offa katılmaya hak kazanmıştı.

TFF 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda Hatayspor, ligi 3. sırada tamamlamış ve play-offa katılmaya hak kazanmıştı.

İlhan Palut ve öğrencileri, yarı finalde Adana Demirspor'u 90+6'da gelen golle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

İlhan Palut ve öğrencileri, yarı finalde Adana Demirspor'u 90+6'da gelen golle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Palut'un finale yükselme sevinci yıllar sonra yeniden dikkat çekti 👇

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