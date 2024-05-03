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Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Cadiz Karşılaşmasına İlk 11'de Başlıyor

Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Cadiz Karşılaşmasına İlk 11'de Başlıyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 14:29

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynayacakları Cadiz mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, milli futbolcumuz Arda Güler'e yine ilk 11'de şans vereceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad karşılaşması ile Real Madrid kariyerinde ilk kez 11 başlayan ve attığı golle takımına üç puanı Arda Güler'e müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Real Sociedad karşılaşması ile Real Madrid kariyerinde ilk kez 11 başlayan ve attığı golle takımına üç puanı Arda Güler'e müjdeli haber geldi.

Teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuzun yarın Cadiz karşısında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcumuzun yarın Cadiz karşısında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Yarın TSİ 17.15'te başlayacak mücadele, S SPOR ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yarın TSİ 17.15'te başlayacak mücadele, S SPOR ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eflatun-beyazlılar, Cadiz'i mağlup edip Barcelona'nın Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde ligde şampiyonluğa ulaşacak.

Eflatun-beyazlılar, Cadiz'i mağlup edip Barcelona'nın Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde ligde şampiyonluğa ulaşacak.

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