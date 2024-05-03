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Hatayspor'un Eski Golcüsü Aaron Boupendza Amerika'da Kavgaya Karıştı!

Hatayspor'un Eski Golcüsü Aaron Boupendza Amerika'da Kavgaya Karıştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 12:49

Futbol kariyerini Amerika'da sürdüren, MLS ekibi FC Cincinnati formasıni giyen Aaron Boupendza'nın bir barda karıştığı kavgada çenesinin kırıldığı bildirildi.

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Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Hatayspor formasını giyen Boupendza, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Hatayspor formasını giyen Boupendza, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

38 maçta 22 golle Türkiye'de gol kralı olan Gabonlu forvet, daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olmuş oradan da Amerika'nın yolunu tutmuştu.

38 maçta 22 golle Türkiye'de gol kralı olan Gabonlu forvet, daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olmuş oradan da Amerika'nın yolunu tutmuştu.

FC Cincinnati ile geçtiğimiz yaz iki senelik sözleşme imzalayan 27 yaşındaki forvet, bu kez performansıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

FC Cincinnati ile geçtiğimiz yaz iki senelik sözleşme imzalayan 27 yaşındaki forvet, bu kez performansıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Golcü oyuncunun sabaha karşı bir barda kavgaya karıştığı ve yediği yumruk yüzünden çenesinin kırıldığı ifade edildi.

Golcü oyuncunun sabaha karşı bir barda kavgaya karıştığı ve yediği yumruk yüzünden çenesinin kırıldığı ifade edildi.

Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Otto Skorzeny

Bir tarafı kalkanlarda bugün yakındır arap-akepeşehir e transfer olur .