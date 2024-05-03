Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En Güvenilmez Kurum TFF'dir"

'Hangi futbol takımının şampiyonluk adayı olur, Avrupa adayı olur, düşme düşmeme yarışında olur, hangi takıma yapılan bir hakem hatasından sonra MHK başkanı açıklama yapmıştır. Soruyorum Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, başka kulüp hatırlıyor musunuz? Teşkilat üstündeki etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bir TFF başkanı, eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor, 'Camiamla karşı karşıya getireceksiniz' diyor. Başkan diyorlar '3-4 maç ceza veririz' diyorlar. MHK Başkanı'na 'omurgasız' derken bunu kastetmiştim, yazıyı yazdırıyor, 'Tamam mı Ahmet' diyor, imzasını attırıyor.'

Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi ile ilgili ''Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.