Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En Güvenilmez Kurum TFF'dir"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En Güvenilmez Kurum TFF'dir"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve erken seçim gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz'da yapılacak olan genel kurulun seçimli olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından bazı kulüpler, seçimin 18 Temmuz'dan önce yapılmasını talep etmiş ve imza toplanmaya başlanmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koç, imza toplama sürecine ve Mehmet Büyükekşi'nin kararlarına değindi 👇
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