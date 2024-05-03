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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En Güvenilmez Kurum TFF'dir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "En Güvenilmez Kurum TFF'dir"

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.05.2024 - 16:17

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve erken seçim gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz'da yapılacak olan genel kurulun seçimli olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından bazı kulüpler, seçimin 18 Temmuz'dan önce yapılmasını talep etmiş ve imza toplanmaya başlanmıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz'da yapılacak olan genel kurulun seçimli olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından bazı kulüpler, seçimin 18 Temmuz'dan önce yapılmasını talep etmiş ve imza toplanmaya başlanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, imza toplama sürecine ve Mehmet Büyükekşi'nin kararlarına değindi 👇

Koç, imza toplama sürecine ve Mehmet Büyükekşi'nin kararlarına değindi 👇

'Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi. Olağanüstü bir kişiyle muhatap oluyoruz. Milyonların maç skorlarına, hafta sonu skorlarına bütün haftasını etkilediği futbol sektörünün nasıl son derece ilginç, garip, kindar, son derece kolay günü anı kurtarmak için yalan söyleyen bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Biz artık bıktık devamlı kendimizi müdafaa etmekten. Riyad'da ihaleyi bize çıkardılar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. En son sert cevabı mecburen, istemeyerek, üzülerek vermek zorundayım. Onlar siyaseti karıştırdıkları için siyasete değinmek zorundayım. Niye imza toplama ihtiyacı duyduk? 18 Temmuz ortada yokken imza toplama süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bu tarih ile bazı kulüpler yanlarına çekildi. Ben aday olmayacağım, beni de rencide etmeyin, Avrupa Şampiyonası'na gideyim, aday olmayıp bırakacağım dediği için bazı kulüpler inandı. Bazı kulüpler de neyin ne olduğunu bilmelerine rağmen rekabette kendilerine avantaj sağlayabilmek için nasıl zikzak çizdiklerini anlatmaya çalışacağım. Belki de Türkiye’de en güvenilmez kurum TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki futbol sektörüdür.'

''TFF Başkanı ile Galatasaray arasında garip bir ilişki var''

''TFF Başkanı ile Galatasaray arasında garip bir ilişki var''

'Bu sezon, hiçbir sezonda olmadığı kadar kaotik bir ortam var. Pekçok kriz, skandal oldu. Riyad, hakem tokatlanma olayı, bir takım sahadan çekildi, Süper Kupa, sızan görüntüler, hakemlerin ifadeleri, beklentiyle bilmemneyle karar verenler... Bir sürü şey oldu üst üste. Kendisi hakem dışında sıkıntımız yok diyor ama krizleri yönetemedi. Kriz yönetimi olağanüstü kötü. Yalpalaya yalpalaya gereken cesareti ve iradeyi gösteremediği için kulüpler arasında sıkıntı oluştu. Bugün Türk futbolunda büyük bir güven bunalımı var. Türkiye'deki en güvenilmez kurum Türkiye Futbol Federasyonu, en güvenilmez sektör futbol. TFF Başkanı ile Galatasaray arasında garip bir ilişki var.''

'Eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor''

'Eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor''

'Hangi futbol takımının şampiyonluk adayı olur, Avrupa adayı olur, düşme düşmeme yarışında olur, hangi takıma yapılan bir hakem hatasından sonra MHK başkanı açıklama yapmıştır. Soruyorum Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, başka kulüp hatırlıyor musunuz? Teşkilat üstündeki etkiyi düşünebiliyor musunuz? Bir TFF başkanı, eşit rekabet sağlaması gereken adam öfkeyle bağırıyor, 'Camiamla karşı karşıya getireceksiniz' diyor. Başkan diyorlar '3-4 maç ceza veririz' diyorlar. MHK Başkanı'na 'omurgasız' derken bunu kastetmiştim, yazıyı yazdırıyor, 'Tamam mı Ahmet' diyor, imzasını attırıyor.'

Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi ile ilgili ''Kesinlikle aday olmayacağım demişti, şimdi mayısta bakacağız diyor. Bunun ne taktikleri olduğunu biliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

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