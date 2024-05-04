TFF 2. Lig'de Şike İddiası: Vanspor Serik Belediyespor’un Maça U-19 ile Çıktığını Duyunca Sahadan Çekildi!

'Bugün şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Esenler Erokspor maçına yönetim kurulunun U19 takımı ile maça çıkma kararı alması sebebiyle oluşacak şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı biz de teknik ekip olarak maça çıkmama kararı aldık.'