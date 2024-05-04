TFF 2. Lig'de Şike İddiası: Vanspor Serik Belediyespor’un Maça U-19 ile Çıktığını Duyunca Sahadan Çekildi!
TFF 2. Lig'de Şike İddiası: Vanspor Serik Belediyespor’un Maça U-19 ile Çıktığını Duyunca Sahadan Çekildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftada Bursaspor, Vanspor FK'yı konuk etti.
Ligde lider Esenler Erokspor'un ardından ikinci sırada yer alan konuk takım, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıktığını öğrenince protestoya başvurdu.
Vansporlu futbolcular, mücadele başladıktan sonra bir dakika boyunca hareketsiz kaldı. 22. dakikada ise sahadan çekildiler.
Karşılaşmalar öncesinde Vanspor ile lider Esenler Erokspor arasında sadece iki puan vardı.
Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak'ın açıklaması 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın