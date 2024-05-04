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TFF 2. Lig'de Şike İddiası: Vanspor Serik Belediyespor’un Maça U-19 ile Çıktığını Duyunca Sahadan Çekildi!

TFF 2. Lig'de Şike İddiası: Vanspor Serik Belediyespor’un Maça U-19 ile Çıktığını Duyunca Sahadan Çekildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.05.2024 - 16:40

Türkiye'de liglerin son haftalarına girilirken futbol dünyasında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de mücadele eden Vanspor, Serik Belediyespor - Esenler Erokspor maçında yaşananları protesto etti. Van temsilcisi, mücadelenin 22. dakikasında sahadan çekildi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftada Bursaspor, Vanspor FK'yı konuk etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. haftada Bursaspor, Vanspor FK'yı konuk etti.

Ligde lider Esenler Erokspor'un ardından ikinci sırada yer alan konuk takım, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıktığını öğrenince protestoya başvurdu.

Ligde lider Esenler Erokspor'un ardından ikinci sırada yer alan konuk takım, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıktığını öğrenince protestoya başvurdu.

Vansporlu futbolcular, mücadele başladıktan sonra bir dakika boyunca hareketsiz kaldı. 22. dakikada ise sahadan çekildiler.

Vansporlu futbolcular, mücadele başladıktan sonra bir dakika boyunca hareketsiz kaldı. 22. dakikada ise sahadan çekildiler.

Karşılaşmalar öncesinde Vanspor ile lider Esenler Erokspor arasında sadece iki puan vardı.

Karşılaşmalar öncesinde Vanspor ile lider Esenler Erokspor arasında sadece iki puan vardı.

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak'ın açıklaması 👇

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak'ın açıklaması 👇

'Bugün şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Esenler Erokspor maçına yönetim kurulunun U19 takımı ile maça çıkma kararı alması sebebiyle oluşacak şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı biz de teknik ekip olarak maça çıkmama kararı aldık.'

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