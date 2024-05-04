Futbol Dünyasına Yön Vermeye Başladı Bile! Dortmund'un Genç Futbolcusu Moukoko'dan Arda Güler Sevinci
Futbol Dünyasına Yön Vermeye Başladı Bile! Dortmund'un Genç Futbolcusu Moukoko'dan Arda Güler Sevinci
Almanya Bundesliga ekibi Bourssia Dortmund'un formasını giyen Youssoufa Moukoko, attığı golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler'in sevincini yaptı.
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Bundesliga'nın 32. haftasında Dortmund, sahasında Ausburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.
Üç puanı getiren goller, Moukoko (2), Malen, Reus ve Nmecha'dan geldi.
Sarı-siyahlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Youssoufa Moukoko, attığı golden sonra Arda Güler'in sevinci yaptı.
Milli futbolcu, gol sevinci "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum" diyerek açıklamıştı.
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