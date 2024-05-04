Icardi ile "Aşkın Olayım" Parçasını Söylemişti! Şarkıcı Simge'den Beşiktaşlıları Kızdıracak Açıklama
Icardi ile "Aşkın Olayım" Parçasını Söylemişti! Şarkıcı Simge'den Beşiktaşlıları Kızdıracak Açıklama
Ünlü şarkıcı Simge Sağın Eser Yenenler'in Youtube kanalındaki programa konuk oldu. Sağın, 'Aşkın Olayım' parçasının Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin gol sevincinde kullanılmasına ve geçen sene katıldığı sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına dair açıklamalarda bulundu.
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Türk pop müziğinin son dönemde öne çıkan isimlerinden biri olan Simge Sağın, geçen yaz 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kutlamalarına katılmıştı.
Ünlü şarkıcı, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Icardi ile birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirmişti.
Simge Beşiktaşlı olduğu için bu anlar, bazı siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
42 yaşındaki şarkıcı, Eser Yenenler'in Linç@ programında bu konuya değindi 👇
"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu.
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Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi."
Simge'nin sözleri, yine bazı taraftarların tepkisini çekti 👇
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