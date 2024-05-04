Arda Güler'in Takım Arkadaşı Brahim Diaz Cadiz Maçında Harika Bir Gole İmza Attı!
Arda Güler'in Takım Arkadaşı Brahim Diaz Cadiz Maçında Harika Bir Gole İmza Attı!
İspanya LaLiga'nın 34. haftasında lider Real Madrid'in Cadiz'i konuk ettiği maçta Brahim Diaz, harika bir gole imza attı.
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Real Madrid'in Arda Güler ile birlikte büyük beklenti içinde olduğu Brahim Diaz, Cadiz karşılaşmasına ilk 11 başladı.
24 yaşındaki futbolcu, maçın 51. dakikasında oldukça güzel bir gole imza attı.
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