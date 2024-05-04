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Tamam Dediği İddia Edilmişti: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Alex de Souza Açıklaması!

Tamam Dediği İddia Edilmişti: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Alex de Souza Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.05.2024 - 19:19

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılma kararı alma ihtimali gün geçtikçe ciddiyetini artırırken yönetim de kırmızı-beyazlı ekibin başına yeni bir isim aramaya başladı. Ajansspor'dan Salim Manav, Alex de Souza ile prensipte anlaşıldığını aktarmıştı. Kulübün başkanı Sinan Boztepe'den açıklama geldi.

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Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da şu sıralar gündem, yeni bir teknik direktör.

Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da şu sıralar gündem, yeni bir teknik direktör.

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevi bırakma ihtimali, kırmızı-beyazlı kulüpte arayış başlattı.

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevi bırakma ihtimali, kırmızı-beyazlı kulüpte arayış başlattı.

Antalya temsilcisinin hedefinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın olduğu iddia edildi.

Antalya temsilcisinin hedefinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın olduğu iddia edildi.

Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Alex de Souza'nın adaylardan biri olduğunu doğruladı.

Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Alex de Souza'nın adaylardan biri olduğunu doğruladı.

Boztepe, 'Evet dünden beri bu haberleri görüyoruz. Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız.

Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor. Tabii ki bunlarla herhangi bir kişiyle oturup herhangi bir masada bir görüşmemiz söz konusu değil. Etik değerlere önem veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ne zaman ki biz Sergen hocayla beraber, 'Tamam artık Antalyaspor Kulübü’nde bizim misyonumuz tamamlandı. Biz hocamızla beraber yol almıyoruz' dediğimiz gün adaylarımız olacaktır. 

Bunların içerisinde ismi geçen Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay, Alex de Souza ve Konyaspor'un eski bir hocası vardı. Kenan Koçak yani birçok isim geçiyor. Bu önümüzdeki süreçte Sergen hocayla birlikte bugün konuşup, kararlarımızın neticesinde belli olacak. Yani şimdi Sergen hocamla anlaşamadıktan sonra bütün adaylardan birisi olduğu gibi Alex de Souza da adaylarımızdan birisi' dedi.

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