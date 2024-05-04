Tamam Dediği İddia Edilmişti: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Alex de Souza Açıklaması!
Tamam Dediği İddia Edilmişti: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Alex de Souza Açıklaması!
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılma kararı alma ihtimali gün geçtikçe ciddiyetini artırırken yönetim de kırmızı-beyazlı ekibin başına yeni bir isim aramaya başladı. Ajansspor'dan Salim Manav, Alex de Souza ile prensipte anlaşıldığını aktarmıştı. Kulübün başkanı Sinan Boztepe'den açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig'de pazartesi günü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor'da şu sıralar gündem, yeni bir teknik direktör.
Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevi bırakma ihtimali, kırmızı-beyazlı kulüpte arayış başlattı.
Antalya temsilcisinin hedefinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın olduğu iddia edildi.
Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Alex de Souza'nın adaylardan biri olduğunu doğruladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın