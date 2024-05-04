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Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'un Üzerine Yürüdü!

Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'un Üzerine Yürüdü!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 00:20

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçında, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Markus Gisdol'un üzerine yürüdü. Çakır, maçın ardından sosyal medya hesabından Alman çalıştırıcıdan özür diledi.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz derbisinde gülen tarafa üç puan getiren golleri, 14. dakikada Taylan Antalyalı (Penaltıdan), 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve Joaquin Fernandez (Kendi kalesine) kaydetti.

Karadeniz derbisinde gülen tarafa üç puan getiren golleri, 14. dakikada Taylan Antalyalı (Penaltıdan), 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve Joaquin Fernandez (Kendi kalesine) kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 32. dakikada Enis Bardhi'nin ayağından geldi.

Trabzonspor'un tek golü ise 32. dakikada Enis Bardhi'nin ayağından geldi.
cdnuploads.aa.com.tr

Karşılaşmanın sonunda Uğurcan Çakır, Samsunspor'un teknik direkörü Gisdol'u itti 👇

Çakır, maç sonunda Alman teknik adamdan özür diledi 👇

Çakır, maç sonunda Alman teknik adamdan özür diledi 👇
twitter.com

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