Oyuncu Sayısında Değişikliğe Gidildi! UEFA'dan EURO 2024 Kararı
Oyuncu Sayısında Değişikliğe Gidildi! UEFA'dan EURO 2024 Kararı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısında değişiklik yapıldı.
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UEFA'nın açıklamasına göre, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.
Takımların kadro listelerini UEFA'ya sunma tarihi ise 7 Haziran olarak belirlendi.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.
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