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Oyuncu Sayısında Değişikliğe Gidildi! UEFA'dan EURO 2024 Kararı

Oyuncu Sayısında Değişikliğe Gidildi! UEFA'dan EURO 2024 Kararı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.05.2024 - 23:29

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısında değişiklik yapıldı.

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UEFA'nın açıklamasına göre, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

UEFA'nın açıklamasına göre, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

Takımların kadro listelerini UEFA'ya sunma tarihi ise 7 Haziran olarak belirlendi.

Takımların kadro listelerini UEFA'ya sunma tarihi ise 7 Haziran olarak belirlendi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.

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