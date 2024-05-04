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Arda Güler İlk Lig Kupasını Kazandı! İspanya LaLiga'da Şampiyon Real Madrid

Arda Güler İlk Lig Kupasını Kazandı! İspanya LaLiga'da Şampiyon Real Madrid

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.05.2024 - 21:33

Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2'lik skorla kaybetmesiyle LaLiga'da mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, kupayı 36. kez müzesine götürecek.

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Cadiz'i 3-0 mağlup ederek Barcelona karşılaşmasını bekleyeme geçen Real Madrid'e müjdeli haber geldi.

Cadiz'i 3-0 mağlup ederek Barcelona karşılaşmasını bekleyeme geçen Real Madrid'e müjdeli haber geldi.

Xavi ve öğrencileri, deplasmanda deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını kaybetti.

Xavi ve öğrencileri, deplasmanda deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını kaybetti.

Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla ligde 36. kez mutlu sona ulaştı.

Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla ligde 36. kez mutlu sona ulaştı.

Real Madrid'in paylaşımı 👇

Real Madrid'in paylaşımı 👇
twitter.com

Barcelona da ezeli rakibinin şampiyonluğunu kutladı 👇

Barcelona da ezeli rakibinin şampiyonluğunu kutladı 👇
twitter.com

'Lig şampiyonluğunu kazanan Real Madrid'i tebrik ederiz.'

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