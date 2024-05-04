Arda Güler İlk Lig Kupasını Kazandı! İspanya LaLiga'da Şampiyon Real Madrid
Arda Güler İlk Lig Kupasını Kazandı! İspanya LaLiga'da Şampiyon Real Madrid
Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2'lik skorla kaybetmesiyle LaLiga'da mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, kupayı 36. kez müzesine götürecek.
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Cadiz'i 3-0 mağlup ederek Barcelona karşılaşmasını bekleyeme geçen Real Madrid'e müjdeli haber geldi.
Xavi ve öğrencileri, deplasmanda deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını kaybetti.
Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla ligde 36. kez mutlu sona ulaştı.
Real Madrid'in paylaşımı 👇
Barcelona da ezeli rakibinin şampiyonluğunu kutladı 👇
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