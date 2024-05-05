Doğum Gününü Kutlayan Fenerbahçeli Kadının Başına Gelen Talihsiz Olay!
Doğum Gününü Kutlayan Fenerbahçeli Kadının Başına Gelen Talihsiz Olay!
Süper Lig'de yıllardır şampiyonluk sevinci yaşamayan sarı-lacivertli taraftarlar, birçok özel günde takımlarının mutlu sona ulaşması için dileklerde bulunuyor ve zaman zaman ortaya sıra dışı anlar ortaya çıkıyor. Bu kez de bir kadının yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.
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Bir kadın, doğum gününde Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını diledi.
Pastadaki mum, kendiliğinden söndü.
İşte o anlar 👇
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