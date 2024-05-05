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Takımları Küme Düşmesine Rağmen Sahaya Girip Eğlenmeye Başladılar!

Takımları Küme Düşmesine Rağmen Sahaya Girip Eğlenmeye Başladılar!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 17:57

İngiltere Championship'te mücadele eden Birmingham City için sezon hüsranla noktalandı. Mavi-beyazlılar, küme düştü. Kulübün taraftarlarının keyfi ise son lig maçında oldukça yerindeydi.

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Birmingham City, 2023-2024 sezonun son maçında sahasında Norwich'i konuk etti.

Birmingham City, 2023-2024 sezonun son maçında sahasında Norwich'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, maçı 1-0 kazanmasına rağmen küme düşme hattındaki rakipleri de kazandığı için Championship'e veda etti.

Ev sahibi ekip, maçı 1-0 kazanmasına rağmen küme düşme hattındaki rakipleri de kazandığı için Championship'e veda etti.

Karşılaşmanın ardından Birminghamlı taraftarlar, sahaya girip eğlenmek istedi.

Karşılaşmanın ardından Birminghamlı taraftarlar, sahaya girip eğlenmek istedi.

Bir taraftar, topu alıp uzaktan gol atınca saha içindeki ve tribündekiler, golü kutlamaya başladı 👇

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ahmetpamukupaagl

herkes bizimkiler gibi mal değil. eğlenmek için yapılır bu aktiviteler. bizdeki fanatikler müslüm gürses dinleyicileri gibi kendilerini kesmeye mütemayil

SsS

böyle olcan hayarta. çıkışı kutluyoz, batışı niye kutlamayalım💃

omer ali

ya zaten sporun amacı eğlenmek eğlendirmek değil mi ? bizde onur meselesi mafya işi oldu artik