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21–27 Eylül: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma! Gerçeklerden Kaçamayacağımız Bir Hafta

etiket 21–27 Eylül: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma! Gerçeklerden Kaçamayacağımız Bir Hafta

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 15:30
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Bu hafta gökyüzünün mesajı çok güçlü: KENDİ YOLUNU BUL, GERÇEĞİ GÖR VE İRADENİ ORTAYA KOY!

Carl Gustav Jung’un şu sözleri haftanın ruhunu çok iyi anlatıyor: “Sadece evin yolunu bulabilmiş olanlar bu yolu başkalarına gösterebilir. Kendi yolunu kaybetmiş bir kişi kötü bir rehberdir. Bilgisi olmayanların iyi niyetli oldukları sürece dünyaya iyilik edeceklerine inanan eşitlikçi iddiayı geçersiz kılan da bu gerçektir. Uzun vadede yalnızca bilenler işe yarar, iyilikler sunabilir, çünkü onlar yürüdükleri için yolu bilen kişilerdir.”

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İşte tam da böyle bir haftaya giriyoruz.

Başkalarının korkularıyla, öfkeleriyle, yargılarıyla ve negatif enerjileriyle kendi yönümüzü kaybetmek yerine içimizdeki pusulayı yeniden bulmamız gerekiyor. Kendi yolunu kaybetmiş insanların bize çizdiği yollarda yürümek yerine neye inandığımızı, ne istediğimizi ve hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiğini sorgulama zamanı.

Dünyada ve Türkiye’de farklı düşünceler, inançlar, yaşam biçimleri ve değerler üzerinden oluşan kutuplaşmaların dili daha görünür olabilir. Astrolojik açıdan bu haftanın göstergeleri özellikle iletişim, adalet, uzlaşma, kimlik, bireysel irade ve “ben-biz” dengesini öne çıkarıyor. Ancak gökyüzü belirli siyasi veya toplumsal olayların kesin olarak gerçekleşeceğini söylemez; bize dönemin sembolik gerilimlerini ve üzerinde düşünmemiz gereken temaları gösterir.

Bu nedenle duyduğumuz her söze inanmak, öfkeyle taraf olmak veya farklı olanı hemen karşımıza almak yerine GERÇEĞİ ARAŞTIRMAK gerekiyor. Yanlış anlaşılmaların, fanatik yaklaşımların ve duygusal önyargıların büyümemesi için özellikle hassas ve kutsal değerlerde saygılı, uzlaşmacı ve sağduyulu bir dil çok önemli.

Çünkü farklı olmak düşman olmak değildir.

İnançlarımız, düşüncelerimiz, renklerimiz, kültürlerimiz, seçimlerimiz ve hayatı algılama biçimlerimiz birbirinden farklı olabilir. Evrenin sembolik dili de zıtlıklarla çalışır: gece ve gündüz, artı ve eksi, ışık ve gölge, başlangıç ve bitiş… İnsanlık da farklılıklarıyla bir bütündür. Bu hafta bize düşen görev ayrıştırmak değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK; ötekileştirmek değil DİNLEMEK; öfkeyle konuşmak değil BİLİNÇLE HAREKET ETMEK.

21 Eylül’de Merkür’ün Terazi’den Jüpiter Aslan ile sekstili haftayı güçlü bir iletişim enerjisiyle açıyor. Görüşmeler, anlaşmalar, eğitim, hukuk, yayıncılık, sosyal bağlantılar ve uzun zamandır üzerinde düşünülen projelerde daha geniş bir perspektif kazanmak mümkün. Büyük düşünmek güzel fakat büyük konuşmadan önce doğru bilgiye sahip olmak çok daha önemli.

22 Eylül’de Ay Kova’da ilerlerken Güneş Başak’ın son derecelerinde. İş, sağlık, günlük düzen ve çalışma sistemlerimizle ilgili tamamlanması gereken meseleler gündeme gelebilir. Kova Ayı ise bize olayların dışına çıkıp büyük resmi görmeyi hatırlatıyor: “Herkes böyle düşünüyor” demek yerine “Ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormamız gereken bir gün.

23 Eylül’de Güneş Terazi’ye geçiyor ve önemli bir eşik açılıyor. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hukuk, adalet, diplomasi ve karşılıklı haklar önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasına giriyor. Terazi’nin öğretisi yalnızca barış değildir; ADİL DENGEYİ BULMAKTIR. Sürekli veren ile sürekli alan, sürekli susan ile sürekli konuşan arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekebilir.

24 Eylül’de Ay Balık’a geçiyor. Sezgiler, vicdan, merhamet ve duygusal hassasiyet yükselirken gerçekle korkuyu birbirinden ayırmak önem kazanıyor. Her his gerçek değildir, her korku gerçekleşecek diye bir kural yoktur. Fakat bastırılmış duyguların bize anlatmaya çalıştığı bir şey olabilir. Özellikle ilişkilerde daha anlayışlı bir yaklaşım birçok gereksiz gerilimin önüne geçebilir.

25 Eylül’den itibaren gökyüzünün atmosferi değişiyor. Güneş–Neptün karşıtlığı güçlenirken sisli alanlar ortaya çıkabilir. Yanlış bilgi, idealizasyon, gereğinden fazla beklenti, hayal kırıklıkları veya bir insanı ve olayı olduğundan farklı görme eğilimi belirginleşebilir. Bu nedenle önemli kararların temelini varsayımlar değil GERÇEKLER oluşturmalı. Bize anlatılanla yetinmek yerine sorgulamak, araştırmak ve doğrulamak gerekiyor.

26 EYLÜL HAFTANIN KIRILMA NOKTASI!

26 EYLÜL HAFTANIN KIRILMA NOKTASI!

Güneş Terazi’de Neptün Koç’a karşıtlık yaparken Plüton Kova ile üçgen oluşturuyor ve aynı gün 3°37' KOÇ DOLUNAYI gerçekleşiyor.

Gökyüzünün sorusu çok açık:

BEN KİMİM?

BEN NE İSTİYORUM?

VE BİR İLİŞKİNİN, ORTAKLIĞIN YA DA TOPLULUĞUN İÇİNDE KENDİMDEN NE KADAR VAZGEÇİYORUM?

Koç “BEN” der. Terazi “BİZ” der. Dolunay ise bu iki kutbun ortasında sağlıklı dengeyi bulmamızı ister.

Bu nedenle ilişkilerde uzun zamandır konuşulmayan konular görünür hale gelebilir. Evlilikler, ortaklıklar, dostluklar ve iş birliklerinde sınırlar yeniden çizilebilir. Sürekli başkalarını memnun etmek uğruna kendi ihtiyaçlarını susturanlar “Ben ne istiyorum?” sorusuyla karşılaşabilir. Sadece kendi isteklerini önemseyenler ise karşılarındaki insanların haklarını ve ihtiyaçlarını görmek durumunda kalabilir.

Güneş–Neptün karşıtlığı “Gördüğün gerçekten gerçek mi?” diye sorarken Güneş–Plüton üçgeni “Gerçeği gördüğünde onu değiştirecek gücün var mı?” sorusunu getiriyor.

İşte haftanın BÜYÜK HESAPLAŞMASI burada başlıyor.

Bu hesaplaşma önce kendi içimizde.

Kendimizi kandırdığımız yerlerle, korkularımızla, bağımlılıklarımızla, bitmesine rağmen taşıdığımız ilişkilerle, başkalarının düşüncelerine teslim ettiğimiz irademizle ve artık bize hizmet etmeyen alışkanlıklarımızla…

Dünya ve Türkiye açısından baktığımızda Koç–Terazi ekseninin sembolik dili bireysel haklar ile toplumsal denge, rekabet ile diplomasi, mücadele ile uzlaşma arasındaki gerilimi vurguluyor. Güneş–Neptün karşıtlığı ise bilgi kirliliği, algı ile gerçek arasındaki fark ve kolektif hassasiyetler konusunda dikkatli olmanın önemini hatırlatıyor. Bu atmosferde farklı görüşlere karşı ötekileştirici bir dil kullanmak yerine doğrulanmış bilgiye, hukuka, sağduyuya ve karşılıklı saygıya tutunmak çok daha değerli.

Kadınların ve çocukların güvenliği, şiddetin önlenmesi, temel insani ihtiyaçlar, beslenme, yaşam koşulları ve sosyal dayanışma gibi konular da kolektif vicdanımız açısından üzerinde düşünmemiz gereken başlıklar. Gökyüzünü korku üretmek için değil, insanlığımızı hatırlamak için okumalıyız.

27 Eylül’de Dolunayın etkileri devam ederken Ay Koç’ta Satürn ile buluşuyor ve ardından Jüpiter Aslan ile uyumlu açıya ilerliyor. Önce sorumluluk, ardından cesaret… Önce gerçekle yüzleşmek, sonra yeniden ayağa kalkmak… “Hayatımı değiştirmek istiyorum” demenin ötesine geçip bunun için ne yapacağımızı belirleme zamanı.

Bu haftanın asıl meselesi gelecekte ne olacağını tahmin etmek değil, BUGÜN NASIL BİR İNSAN OLACAĞIMIZA KARAR VERMEK.

Teknolojinin, hızın, yapay zekânın ve kesintisiz bilgi akışının içinde insanın kendi ruhuyla bağlantısını kaybetmemesi her zamankinden önemli. Bilgi çoğalırken idrak azalmasın. İletişim hızlanırken merhamet kaybolmasın. Dünya küçülürken kalpler birbirinden uzaklaşmasın.

Şükür, sabır, merhamet, paylaşmak, vicdan ve sevgi yalnızca güzel kelimeler değildir. İnsan olmanın sorumluluğudur.

Bu hafta günü yalnızca geçirmek yerine YAŞANABİLİR KILMAYA çalışalım. Korkunun değil bilginin, öfkenin değil sağduyunun, ayrıştırmanın değil anlayışın, karanlığın değil farkındalığın tarafında duralım.

Çünkü bazen aradığımız rehber dışarıda değildir.

Önce kendi evimizin yolunu bulmamız gerekir.

21–27 Eylül haftasının gökyüzü bize şunu hatırlatıyor:

ÖNCE KENDİNİ BUL.

SONRA GERÇEĞİ GÖR.

İRADENİ BAŞKALARINA TESLİM ETME.

FARKLI OLANI ÖTEKİLEŞTİRME.

VE NE OLURSA OLSUN SEVGİ MAKAMINDAN KONUŞ.

GÖKLER REHBERİNİZ, YOLUNUZ IŞIK OLSUN…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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