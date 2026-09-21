21–27 Eylül: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma! Gerçeklerden Kaçamayacağımız Bir Hafta

Başkalarının korkularıyla, öfkeleriyle, yargılarıyla ve negatif enerjileriyle kendi yönümüzü kaybetmek yerine içimizdeki pusulayı yeniden bulmamız gerekiyor. Kendi yolunu kaybetmiş insanların bize çizdiği yollarda yürümek yerine neye inandığımızı, ne istediğimizi ve hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiğini sorgulama zamanı.

Dünyada ve Türkiye’de farklı düşünceler, inançlar, yaşam biçimleri ve değerler üzerinden oluşan kutuplaşmaların dili daha görünür olabilir. Astrolojik açıdan bu haftanın göstergeleri özellikle iletişim, adalet, uzlaşma, kimlik, bireysel irade ve “ben-biz” dengesini öne çıkarıyor. Ancak gökyüzü belirli siyasi veya toplumsal olayların kesin olarak gerçekleşeceğini söylemez; bize dönemin sembolik gerilimlerini ve üzerinde düşünmemiz gereken temaları gösterir.

Bu nedenle duyduğumuz her söze inanmak, öfkeyle taraf olmak veya farklı olanı hemen karşımıza almak yerine GERÇEĞİ ARAŞTIRMAK gerekiyor. Yanlış anlaşılmaların, fanatik yaklaşımların ve duygusal önyargıların büyümemesi için özellikle hassas ve kutsal değerlerde saygılı, uzlaşmacı ve sağduyulu bir dil çok önemli.

Çünkü farklı olmak düşman olmak değildir.

İnançlarımız, düşüncelerimiz, renklerimiz, kültürlerimiz, seçimlerimiz ve hayatı algılama biçimlerimiz birbirinden farklı olabilir. Evrenin sembolik dili de zıtlıklarla çalışır: gece ve gündüz, artı ve eksi, ışık ve gölge, başlangıç ve bitiş… İnsanlık da farklılıklarıyla bir bütündür. Bu hafta bize düşen görev ayrıştırmak değil ANLAMAYA ÇALIŞMAK; ötekileştirmek değil DİNLEMEK; öfkeyle konuşmak değil BİLİNÇLE HAREKET ETMEK.

21 Eylül’de Merkür’ün Terazi’den Jüpiter Aslan ile sekstili haftayı güçlü bir iletişim enerjisiyle açıyor. Görüşmeler, anlaşmalar, eğitim, hukuk, yayıncılık, sosyal bağlantılar ve uzun zamandır üzerinde düşünülen projelerde daha geniş bir perspektif kazanmak mümkün. Büyük düşünmek güzel fakat büyük konuşmadan önce doğru bilgiye sahip olmak çok daha önemli.

22 Eylül’de Ay Kova’da ilerlerken Güneş Başak’ın son derecelerinde. İş, sağlık, günlük düzen ve çalışma sistemlerimizle ilgili tamamlanması gereken meseleler gündeme gelebilir. Kova Ayı ise bize olayların dışına çıkıp büyük resmi görmeyi hatırlatıyor: “Herkes böyle düşünüyor” demek yerine “Ben gerçekten ne düşünüyorum?” diye sormamız gereken bir gün.

23 Eylül’de Güneş Terazi’ye geçiyor ve önemli bir eşik açılıyor. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar, hukuk, adalet, diplomasi ve karşılıklı haklar önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasına giriyor. Terazi’nin öğretisi yalnızca barış değildir; ADİL DENGEYİ BULMAKTIR. Sürekli veren ile sürekli alan, sürekli susan ile sürekli konuşan arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekebilir.

24 Eylül’de Ay Balık’a geçiyor. Sezgiler, vicdan, merhamet ve duygusal hassasiyet yükselirken gerçekle korkuyu birbirinden ayırmak önem kazanıyor. Her his gerçek değildir, her korku gerçekleşecek diye bir kural yoktur. Fakat bastırılmış duyguların bize anlatmaya çalıştığı bir şey olabilir. Özellikle ilişkilerde daha anlayışlı bir yaklaşım birçok gereksiz gerilimin önüne geçebilir.

25 Eylül’den itibaren gökyüzünün atmosferi değişiyor. Güneş–Neptün karşıtlığı güçlenirken sisli alanlar ortaya çıkabilir. Yanlış bilgi, idealizasyon, gereğinden fazla beklenti, hayal kırıklıkları veya bir insanı ve olayı olduğundan farklı görme eğilimi belirginleşebilir. Bu nedenle önemli kararların temelini varsayımlar değil GERÇEKLER oluşturmalı. Bize anlatılanla yetinmek yerine sorgulamak, araştırmak ve doğrulamak gerekiyor.