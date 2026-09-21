21–27 Eylül: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma! Gerçeklerden Kaçamayacağımız Bir Hafta

Güneş Terazi’de Neptün Koç’a karşıtlık yaparken Plüton Kova ile üçgen oluşturuyor ve aynı gün 3°37' KOÇ DOLUNAYI gerçekleşiyor.
Gökyüzünün sorusu çok açık:
BEN KİMİM?
BEN NE İSTİYORUM?
VE BİR İLİŞKİNİN, ORTAKLIĞIN YA DA TOPLULUĞUN İÇİNDE KENDİMDEN NE KADAR VAZGEÇİYORUM?
Koç “BEN” der. Terazi “BİZ” der. Dolunay ise bu iki kutbun ortasında sağlıklı dengeyi bulmamızı ister.
Bu nedenle ilişkilerde uzun zamandır konuşulmayan konular görünür hale gelebilir. Evlilikler, ortaklıklar, dostluklar ve iş birliklerinde sınırlar yeniden çizilebilir. Sürekli başkalarını memnun etmek uğruna kendi ihtiyaçlarını susturanlar “Ben ne istiyorum?” sorusuyla karşılaşabilir. Sadece kendi isteklerini önemseyenler ise karşılarındaki insanların haklarını ve ihtiyaçlarını görmek durumunda kalabilir.
Güneş–Neptün karşıtlığı “Gördüğün gerçekten gerçek mi?” diye sorarken Güneş–Plüton üçgeni “Gerçeği gördüğünde onu değiştirecek gücün var mı?” sorusunu getiriyor.
İşte haftanın BÜYÜK HESAPLAŞMASI burada başlıyor.
Bu hesaplaşma önce kendi içimizde.
Kendimizi kandırdığımız yerlerle, korkularımızla, bağımlılıklarımızla, bitmesine rağmen taşıdığımız ilişkilerle, başkalarının düşüncelerine teslim ettiğimiz irademizle ve artık bize hizmet etmeyen alışkanlıklarımızla…
Dünya ve Türkiye açısından baktığımızda Koç–Terazi ekseninin sembolik dili bireysel haklar ile toplumsal denge, rekabet ile diplomasi, mücadele ile uzlaşma arasındaki gerilimi vurguluyor. Güneş–Neptün karşıtlığı ise bilgi kirliliği, algı ile gerçek arasındaki fark ve kolektif hassasiyetler konusunda dikkatli olmanın önemini hatırlatıyor. Bu atmosferde farklı görüşlere karşı ötekileştirici bir dil kullanmak yerine doğrulanmış bilgiye, hukuka, sağduyuya ve karşılıklı saygıya tutunmak çok daha değerli.
Kadınların ve çocukların güvenliği, şiddetin önlenmesi, temel insani ihtiyaçlar, beslenme, yaşam koşulları ve sosyal dayanışma gibi konular da kolektif vicdanımız açısından üzerinde düşünmemiz gereken başlıklar. Gökyüzünü korku üretmek için değil, insanlığımızı hatırlamak için okumalıyız.
27 Eylül’de Dolunayın etkileri devam ederken Ay Koç’ta Satürn ile buluşuyor ve ardından Jüpiter Aslan ile uyumlu açıya ilerliyor. Önce sorumluluk, ardından cesaret… Önce gerçekle yüzleşmek, sonra yeniden ayağa kalkmak… “Hayatımı değiştirmek istiyorum” demenin ötesine geçip bunun için ne yapacağımızı belirleme zamanı.
Bu haftanın asıl meselesi gelecekte ne olacağını tahmin etmek değil, BUGÜN NASIL BİR İNSAN OLACAĞIMIZA KARAR VERMEK.
Teknolojinin, hızın, yapay zekânın ve kesintisiz bilgi akışının içinde insanın kendi ruhuyla bağlantısını kaybetmemesi her zamankinden önemli. Bilgi çoğalırken idrak azalmasın. İletişim hızlanırken merhamet kaybolmasın. Dünya küçülürken kalpler birbirinden uzaklaşmasın.
Şükür, sabır, merhamet, paylaşmak, vicdan ve sevgi yalnızca güzel kelimeler değildir. İnsan olmanın sorumluluğudur.
Bu hafta günü yalnızca geçirmek yerine YAŞANABİLİR KILMAYA çalışalım. Korkunun değil bilginin, öfkenin değil sağduyunun, ayrıştırmanın değil anlayışın, karanlığın değil farkındalığın tarafında duralım.
Çünkü bazen aradığımız rehber dışarıda değildir.
Önce kendi evimizin yolunu bulmamız gerekir.
21–27 Eylül haftasının gökyüzü bize şunu hatırlatıyor:
ÖNCE KENDİNİ BUL.
SONRA GERÇEĞİ GÖR.
İRADENİ BAŞKALARINA TESLİM ETME.
FARKLI OLANI ÖTEKİLEŞTİRME.
VE NE OLURSA OLSUN SEVGİ MAKAMINDAN KONUŞ.
GÖKLER REHBERİNİZ, YOLUNUZ IŞIK OLSUN…