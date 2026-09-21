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21–27 Eylül: 369963'ü 9 kez Yaz, Niyetini Gökyüzüne Bırak!

etiket 21–27 Eylül: 369963'ü 9 kez Yaz, Niyetini Gökyüzüne Bırak!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 15:25
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Bazı haftalar vardır; hayat önümüze yeni kapılar açmadan önce geride bırakamadığımız kapıları kapatmamızı ister.

21–27 Eylül haftası tam olarak böyle bir zamanın eşiğini anlatıyor.

Haftanın sayı sekansı 369963.

Bu sayı dizilimine dikkatlice baktığınızda sıradan bir sıralama görmezsiniz. 3, 6 ve 9 ile yükselen sekans, merkezde iki 9 ile buluşuyor ve ardından 6 ve 3 ile başladığı yere geri dönüyor.

Başlangıç ve son birbirine bakıyor.

Sanki insanın kendi hayatında çıktığı uzun bir yolculuktan sonra yeniden kendisine dönmesi gibi.

Fakat dönen kişi artık yola çıkan kişi değildir.

Çünkü bazı yolculuklar bizi başka bir yere götürmek için değil, kim olduğumuzu hatırlatmak için yaşanır.

Numerolojik sembolizmde 3 düşüncenin ifadeye dönüşmesini, yaratıcı gücü, iletişimi ve niyeti temsil eder. Bu nedenle sekansın ilk mesajı son derece açıktır: Önce ne istediğini bil.

İnsan bazen hayatından şikâyet eder fakat yerine ne istediğini tarif edemez. Bir ilişkinin bitmesini ister ama nasıl bir ilişki istediğini bilmez. Maddi sıkıntıların sona ermesini ister ama bollukla nasıl bir ilişki kuracağını düşünmez. Değişmek ister ama değiştiğinde kim olacağını hayal etmekten korkar.

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İşte 3 sayısı burada karşımıza çıkar.

İşte 3 sayısı burada karşımıza çıkar.

Niyetini belirle.

Çünkü yönünü bilmeyen insan için bütün yollar birbirine benzer.

Ardından 6 gelir.

6 sayısı dengeyi, sevgiyi, aileyi, sorumluluğu, aidiyeti ve yaşamın maddi düzenini hatırlatır. Bir şeyi istemek tek başına yeterli değildir. İstediğimiz şeyin hayatımızda kalabileceği düzeni de kurmamız gerekir.

Bereket istiyorsanız bereketi taşıyabilecek bir düzeniniz olmalıdır.

Sevgi istiyorsanız sevgiyi kabul edebilecek kadar geçmiş kırgınlıklardan özgürleşmeniz gerekir.

Başarı istiyorsanız başarının gerektirdiği sorumluluğu almaya hazır olmalısınız.

Çünkü hayat bazen bize istediğimizi vermeden önce şu soruyu sorar:

Gerçekten hazır mısın?

Sonra sekansın kalbine geliyoruz.

369963 diziliminin tam merkezinde iki tane 9 vardır.

9, numerolojik gelenekte tamamlanmanın, bırakmanın, geçmişten alınan derslerin ve bir devrin kapanmasının sayısı olarak yorumlanır.

Bu nedenle bu haftanın en güçlü kelimesi belki de “bırakmak” olacaktır.

Fakat bırakmak unutmak değildir.

Bırakmak yenilmek değildir.

Bırakmak yaşananları inkâr etmek hiç değildir.

Bırakmak, geçmişte yaşanan bir olayın bugünkü hayatınızı yönetmesine artık izin vermemektir.

İnsan bazen yıllar önce yaşadığı bir kırgınlığı bugün verdiği kararların içine taşır. Birinin söylediği tek bir cümle yıllarca özgüveninin önünde durabilir. Bitmiş bir ilişki yeni bir ilişkinin kapısında görünmez bir gölgeye dönüşebilir. Geçmişte yaşanan maddi bir kayıp, gelecekte karşılaşılan fırsatlara korkuyla yaklaşılmasına neden olabilir.

İşte 369963 tam burada şu soruyu sorduruyor:

Hayatında gerçekte bitmiş olduğu halde senin hâlâ taşımaya devam ettiğin ne var?

Belki bir insan.

Belki bir kırgınlık.

Belki bir korku.

Belki yıllardır değiştiremediğin bir alışkanlık.

Belki de artık sana ait olmayan eski bir kimlik.

Bu hafta mesele her şeyi değiştirmek değil.

Neyi artık taşımaman gerektiğini fark etmek.

Çünkü insanın hayatındaki en büyük dönüşümler bazen yeni bir şey eklediğinde değil, gereksiz bir yükü bıraktığında başlar.

Sekansın ikinci yarısında 9'dan sonra yeniden 6'ya dönüyoruz.

Yani tamamlanmadan sonra denge geliyor.

Bu çok anlamlıdır.

Çünkü gerçek dönüşüm yalnızca bir şeyi hayatımızdan çıkarmak değildir. Boşalan alanı nasıl doldurduğumuz da önemlidir.

Eskiyi bıraktıktan sonra yeni düzen kurulmalıdır.

Sınırlar yeniden çizilmelidir.

İlişkiler yeniden değerlendirilmelidir.

Para, iş, aile ve sorumluluklarla olan bağ yeniden düzenlenmelidir.

Ve ardından yeniden 3 gelir.

Sekans başladığı yere döner.

Fakat başlangıçtaki 3 ile sondaki 3 arasında koca bir hikâye vardır.

İlk 3 “Ne istiyorum?” diye sorar.

Son 3 ise “Artık ne istediğimi biliyorum” der.

Bu nedenle 369963 sekansının bu hafta için taşıdığı en güçlü sembolik mesajlardan biri şudur:

Bu nedenle 369963 sekansının bu hafta için taşıdığı en güçlü sembolik mesajlardan biri şudur:

Önce niyet et.

Sonra dengeni kur.

Tamamlanması gerekeni tamamla.

Bırakman gerekeni bırak.

Yeniden dengelen.

Ve sonra yeni hikâyeni yaz.

21–27 Eylül haftasında özellikle geçmişten gelen meselelerin zihninizi meşgul ettiği anlarda kendinize tek bir soru sorun:

“Bunu geleceğime gerçekten taşımak istiyor muyum?”

Cevabınız hayırsa, belki de artık bırakma zamanı gelmiştir.

369963 sekansını hafta boyunca kişisel niyetiniz için sembolik bir odak noktası olarak kullanabilirsiniz. Sayıyı yazarken veya tekrar ederken yalnızca ne istediğinizi değil, istediğiniz şeyin hayatınıza girebilmesi için neleri değiştirmeniz gerektiğini de düşünün.

Çünkü hiçbir sayı insanın yerine karar vermez.

Hiçbir sekans insanın yerine hayatını değiştirmez.

Fakat bazen bir sayı, bir kelime veya bir sembol zihnimizde güçlü bir kapı açabilir. Bize uzun zamandır kendimize sormadığımız doğru soruyu hatırlatabilir.

Bu haftanın niyeti:

Geçmişten taşımam gerekmeyen bütün yükleri bırakmaya niyet ediyorum. Hayatımda tamamlanması gereken döngülerin tamamlanmasına izin veriyorum. Bana ağırlık veren düşüncelerin, korkuların ve eski bağların üzerimdeki etkisini azaltmayı seçiyorum. Sevgide, işte, maddi dünyamda ve kendi içimde dengeyi yeniden kuruyorum. Hayatıma gelecek yeni fırsatları fark etmeye ve benim için hayırlı olanı kabul etmeye kendimi açıyorum. Geçmişin beni yönetmesine değil, bana öğrettikleriyle geleceğimi daha bilinçli kurmaya niyet ediyorum.

21–27 Eylül haftasının sayı sekansı 369963.

Bu hafta hayat sizden daha hızlı koşmanızı istemiyor olabilir.

Belki de yalnızca elinizde taşıdığınız fazlalıkları bırakmanızı istiyor.

Çünkü bazen kaderin yeni kapısı açılmadan önce insanın eski kapının önünden çekilmesi gerekir.

Geçmişi tamamla.

Dengeni yeniden kur.

Niyetini netleştir.

Ve yeni olana yer aç.

369963

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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