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Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman Oyuncusu Okan Bayülgen'le Birlikte Rol Alacak!

Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman Oyuncusu Okan Bayülgen'le Birlikte Rol Alacak!

Tiyatro Okan Bayülgen
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 14:52
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Tiyatroda fark yaratan projeleriyle tanınan Okan Bayülgen, kendi yazıp yöneteceği yeni oyun için hazırlıklara başladı. Kurucu ortakları arasında yer aldığı Dasdas'ın oyunlarıyla tanınan Didem Balçın ise bu kez farklı bir sahnede yer alacak. Kasım ayında seyirciyle buluşması planlanan projenin kadrosu ve konusu merak konusu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Didem Balçın, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerinde Selcan Hatun rolüyle tanındı.

Didem Balçın, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerinde Selcan Hatun rolüyle tanındı.

1982 Ankara doğumlu olan ve tiyatro eğitimi alan Balçın, kariyerine sahnede başladı. Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle geniş kitlelere ulaştı, Çakallarla Dans serisinde ise Fatma rolüyle tanındı. Bir yandan ekranda yer alan oyuncu, diğer yandan kurucu ortakları arasında bulunduğu Dasdas'ın oyunlarıyla tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Balçın, yıllardır sürdürdüğü bu düzenin dışına yıllar sonra ilk kez çıkıyor.

Bayülgen, Napolyon Bonapart ile Marquis de Sade'ın çatışmasını konu alan Skandal'ı Kasım'da sahneye taşıyacak.

Bayülgen, Napolyon Bonapart ile Marquis de Sade'ın çatışmasını konu alan Skandal'ı Kasım'da sahneye taşıyacak.

BKM ve Kabare Dada'nın ortak yapımcılığını üstlendiği 'Skandal', Napolyon Bonapart ile Marquis de Sade'ın çatışması üzerine kuruldu. Kendi kaleme aldığı oyunu yönetecek olan Bayülgen, Marquis de Sade'ı canlandırırken Joséphine karakterini de Balçın'ı düşünerek yazdığı öğrenildi. Oyunun diğer başrollerini Eraslan Sağlam ile Yılmaz Sütçü üstlenecek. Kasım ayında seyirciyle buluşması planlanan 'Skandal', tiyatroseverlerin merakla beklediği projeler arasında yer alıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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