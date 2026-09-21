Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman Oyuncusu Okan Bayülgen'le Birlikte Rol Alacak!
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Tiyatroda fark yaratan projeleriyle tanınan Okan Bayülgen, kendi yazıp yöneteceği yeni oyun için hazırlıklara başladı. Kurucu ortakları arasında yer aldığı Dasdas'ın oyunlarıyla tanınan Didem Balçın ise bu kez farklı bir sahnede yer alacak. Kasım ayında seyirciyle buluşması planlanan projenin kadrosu ve konusu merak konusu oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Didem Balçın, Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerinde Selcan Hatun rolüyle tanındı.
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Bayülgen, Napolyon Bonapart ile Marquis de Sade'ın çatışmasını konu alan Skandal'ı Kasım'da sahneye taşıyacak.
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