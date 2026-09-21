Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş Osman Oyuncusu Okan Bayülgen'le Birlikte Rol Alacak!

1982 Ankara doğumlu olan ve tiyatro eğitimi alan Balçın, kariyerine sahnede başladı. Diriliş: Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle geniş kitlelere ulaştı, Çakallarla Dans serisinde ise Fatma rolüyle tanındı. Bir yandan ekranda yer alan oyuncu, diğer yandan kurucu ortakları arasında bulunduğu Dasdas'ın oyunlarıyla tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Balçın, yıllardır sürdürdüğü bu düzenin dışına yıllar sonra ilk kez çıkıyor.