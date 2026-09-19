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Yalnızca Tiyatroseverlerin Anlayabileceği 10 Şey

etiket Yalnızca Tiyatroseverlerin Anlayabileceği 10 Şey

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.09.2026 - 14:01
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Tiyatro aslında bir süreliğine başka bir dünyanın içine girmeyi sağlayan bir araçtır. Perde açıldığında bir anda salonun atmosferi değişir ve kendimizi başka bir evrende buluruz. Film seyretmekten çok ayrıdır... Orada her şey o an yaşanır! Bu yüzden büyülü bir şeydir tiyatro! 

Gelin, birlikte tiyatroseverlerin anlayabileceği şeylere bakalım!

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1. Perdenin açılmasını beklerken oluşan sessizliğin tadını çıkarmak.

1. Perdenin açılmasını beklerken oluşan sessizliğin tadını çıkarmak.

Oyun başlamadan önce tiyatro salonunda bir sessizlik olur. Tiyatroseverler bu sessizliğin ne kadar büyülü olduğunu bilir. Herkes yerine geçmiştir ve sahneye bakar... Işıklar yavaş bir şekilde azaltılır, insanların heyecanı artırılır. Bu sürede zihinden oyunun nasıl olacağına dair düşünceler geçer!

2. Oyuncuların sahneye çıkışlarında heyecanlanmak.

Bir oyuncunun sahneye ilk çıktığı anı izlemek seyirciler için çok heyecanlıdır. Özellikle çok sevilen bir oyuncuysa onu canlı olarak görmek çok daha fazla keyif verir. Ekrandan birçok defa izlediğiniz isimlerin kanlı canlı bir şekilde karşınızda olması anlatılamaz bir şeydir. Her bir söylemi ve hareketi o anda gerçekleşir... O anda size tüm duyguyu verebilmesi tiyatroyu etkileyici kılar.

3. Oyuncunun repliği unuttuğunu anlamak.

3. Oyuncunun repliği unuttuğunu anlamak.
www.passo.com.tr

Çoğu seyirci oyuncuların anlık olarak repliklerini unutmasını fark edemez. Ama gerçek bir tiyatrosever o anı yakalayabilir! Çünkü sahnenin nasıl kullanılacağını, hikâyenin ilerleyişini tahmin edebilir. Oyuncunun anlık unuttuğu repliği hemen düzeltmesi ve oyuna devam etmesi de heyecanlandıran bir şeydir. 

Tiyatroları Passo'dan takip ederek farklı hikâyelerin içine girebilirsiniz. Bir tiyatro oyununun nasıl olması gerektiğini anlamak bolca tiyatro oyunu izlemeyi gerektirir!

4. Alkışın nerede olması gerektiğini bilmek.

Tiyatro oyunlarında alkış önemlidir. Oyuncuların söyledikleri güçlü bir replik sonrasında bir anda tüm salon alkışla dolabilir. Ama bazen sahnenin ortasında yapılan bir alkış akışı bozabilir. Gerçek bir tiyatrosever nerelerde alkış yapılması gerektiğini bilir. Ki onlara göre en özel an oyuncuların selam vermek için sahneye tekrar çıktıkları zamandır. Orada alkışı eksik etmezler...

5. Sahne dekorunun değişimini izlemek.

5. Sahne dekorunun değişimini izlemek.

Oyunda olaylar ilerledikçe mekân da değişebilir. Bu yüzden arada dekor değişimleri yapılabilir. Tiyatroseverler, sanki oyun devam ediyormuşçasına dekorun nasıl değiştiğini izlerler. Perde arkasındaki emeği de düşünürler. Sahnede yapılan bir iki değişikliğin ciddi bir hazırlık gerektirdiğini bilirler.

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6. Aynı oyunu tekrar tekrar izlemek.

6. Aynı oyunu tekrar tekrar izlemek.
www.passo.com.tr

Bir oyunu bir kez izlediklerinde doyamazlar! Oyunları yeniden izlemek isterler. Çünkü ilk izleyişte fark etmedikleri ayrıntıları ikinci kez izlerken yakalayabileceklerini bilirler. Oyuncuların mimiklerinden sahne detaylarına kadar her şey daha görünür bir hâle gelir. İlkinde hikâyeye odaklanırken ikincisinde oyuncuya odaklanılabilir. 

Mesela Amadeus… Bu tiyatro oyununun içindeki hayranlık, kıskançlık ve hesaplaşmaları tekrar tekrar görmek isteyebilirsiniz! Amadeus oyununun detayları için Passo'ya bakabilirsiniz.

7. Oyuncuların ses tonuna odaklanmak.

Canlı bir performans olduğu için oyuncunun sesi doğrudan duyulur. Repliklerin nasıl söylendiği, o an söylenen cümleden çok daha etkileyici olabilir! Sesin yükselmesi, alçalması ya da sessizliğin oluşması... Tiyatroseverler ses tonlarındaki değişimleri fark ederek hikâyenin içine çok daha iyi bir şekilde girebilirler.

8. Oyundan sonra hikâye üzerine konuşmak.

8. Oyundan sonra hikâye üzerine konuşmak.

Tiyatro bittikten sonra hemen eve dönülmez! Oyunun en sevilen sahneleri arkadaşlarla konuşulur ve hikâyenin ilerleyişi hakkında yorumlar yapılır. Hatta bazı oyunlarda finali anlamlandırmak adına uzun uzun düşünceler yapılır. Yani bazıları için asıl oyun perde kapandıktan sonra başlar!

9. Program kitapçığını incelemek.

9. Program kitapçığını incelemek.

Oyunun program kitapçığını alıp incelemek önemlidir. Oyuncuların isimleri, yönetmen ve oyun ekibi bilgileri yer alır. Bazılarında oyunun ortaya çıkış hikâyesi bile yazar! Bu sayede oyun daha anlaşılır bir hâle gelir. Ayrıca tiyatroseverler bu kitapçıkları bir hatıra olarak ele alır.

10. Sahne arkasındaki emeğin farkında olmak.

Sahnede sadece oyuncular olur. Ama aslında tiyatro çok daha büyük bir ekip çalışmasının eseridir. Kostüm, ışık, dekor, ses ve makyaj... Bunlar için perde arkasında saatlerce hazırlık yapılır. Bu yüzden sahne sonunda tüm ekip alkışlanır!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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