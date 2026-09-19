Yalnızca Tiyatroseverlerin Anlayabileceği 10 Şey
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Tiyatro aslında bir süreliğine başka bir dünyanın içine girmeyi sağlayan bir araçtır. Perde açıldığında bir anda salonun atmosferi değişir ve kendimizi başka bir evrende buluruz. Film seyretmekten çok ayrıdır... Orada her şey o an yaşanır! Bu yüzden büyülü bir şeydir tiyatro!
Gelin, birlikte tiyatroseverlerin anlayabileceği şeylere bakalım!
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1. Perdenin açılmasını beklerken oluşan sessizliğin tadını çıkarmak.
2. Oyuncuların sahneye çıkışlarında heyecanlanmak.
3. Oyuncunun repliği unuttuğunu anlamak.
4. Alkışın nerede olması gerektiğini bilmek.
5. Sahne dekorunun değişimini izlemek.
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6. Aynı oyunu tekrar tekrar izlemek.
7. Oyuncuların ses tonuna odaklanmak.
8. Oyundan sonra hikâye üzerine konuşmak.
9. Program kitapçığını incelemek.
10. Sahne arkasındaki emeğin farkında olmak.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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