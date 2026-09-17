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Vokalistlikten Liste Birinciliğine: Zeynep Bastık’ın Kariyer Yolculuğunu Birlikte İnceliyoruz!

etiket Vokalistlikten Liste Birinciliğine: Zeynep Bastık’ın Kariyer Yolculuğunu Birlikte İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
17.09.2026 - 20:01
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Zeynep Bastık’ın bir zamanlar sahnenin gerisinde vokal yaparken nasıl olup da dijital çağın kurallarını baştan yazıp zirveye yerleştiğini masaya yatırıyoruz!

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Murat Dalkılıç onun hayatını değiştirdi.

Müzik yolculuğuna ilk olarak İzmir'de 'Jackpot' isimli bir grupla sahne alarak, yerel mekanlarda şarkı söyleyerek başladı. Ancak kaderini değiştiren asıl dönüm noktası, pop müziğin popüler isimlerinden Murat Dalkılıç'ın onun ham yeteneğini ve ses rengini keşfetmesi oldu.

Salonunu dev bir sahneye dönüştürdü.

Salonunu dev bir sahneye dönüştürdü.

Evinde arkadaşlarıyla başlattığı akustik canlı performans serisi çok sevildi. Koltuğunda oturarak şarkı söylediği samimi konsept, izleyicide hemen karşılık buldu. Samimiyet, en büyük markası haline geldi.

Ezhel cover’ı ile interneti salladı!

Rapçi Ezhel’in 'Felaket' şarkısına getirdiği bambaşka yorum interneti adeta yıktı. Bu video, milyonlarca izlenerek onu bir gecede Türkiye'nin gündemine oturtmayı başardı.

Nostaljik şarkıları genç nesle sevdirdi.

Nostaljik şarkıları genç nesle sevdirdi.

Sadece pop değil, arabesk ve eski hitleri de kendi tarzıyla harmanladı. Unutulmaya yüz tutmuş parçalar onun sesiyle yeniden listelerin üst sıralarına tırmandı.

Doğru isimlerle ortak projeler yaptı.

Doğru isimlerle ortak projeler yaptı.

Anıl Piyancı’dan Emir Can İğrek’e kadar farklı tarzdaki müzisyenlerle bir araya geldi. Rap, pop ve alternatif müzik dünyasını kendi potasında eritmeyi çok iyi bildi.

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Kendi hitlerini üretmeye başladı.

Kendi hitlerini üretmeye başladı.

Kariyerinin ilk yıllarında sadece başarılı cover projeleri yapan bir şarkıcı olarak algılanma riskini, kendi orijinal üretimleriyle tamamen ortadan kaldırdı. Sesi kadar şarkı seçimindeki nokta atışı vizyonunu da konuşturarak 'Uslanmıyor Bu', 'Mod' ve 'Ara' gibi hitleri ardı ardına piyasaya sürdü.

Reklam dünyasının en çok aranan yüzü oldu.

Reklam dünyasının en çok aranan yüzü oldu.

Sadece şarkılarıyla değil; doğallığı, samimi duruşu ve zahmetsizce cool görünen tarzıyla dev markaların da radarından kaçmadı. Kısa sürede dünyaca ünlü giyim, kozmetik ve tüketim markalarıyla milyonluk bütçeli iş birliklerine ve dev reklam kampanyalarına imza attı.

Küresel müzik listelerine adını yazdırdı.

Küresel müzik listelerine adını yazdırdı.

Müzikal yolculuğunun en büyük zirvelerinden biri, sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan 'Lan' şarkısıyla geldi. Şarkı sadece Türkiye sınırları içinde kalmadı, adeta küresel bir çılgınlığa ve sosyal medya akımına dönüştü. Türkçe bir şarkıyla Spotify Global Top 50 listesine üst sıralardan girmeyi başararak, dünya genelinde milyonlarca yabancı dinleyiciye de sesini ulaştırdı.

Zeynep Bastık’ın bu rekorlar kıran canlı performanslarını, enerjisi hiç düşmeyen sahne şovlarını ve listeleri altüst eden hitlerini canlı canlı dinlemek harika bir deneyim olmaz mıydı?

Zeynep Bastık’ın bu rekorlar kıran canlı performanslarını, enerjisi hiç düşmeyen sahne şovlarını ve listeleri altüst eden hitlerini canlı canlı dinlemek harika bir deneyim olmaz mıydı?

Neyse ki kendisi çok yakında İstanbul'da muazzam bir sahneyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Zeynep Bastık 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:00'de İstanbul'un en prestijli sahnelerinden Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde kulakların pasını silmeye geliyor.

Bu büyüleyici gecede yerini ayırtmak ve temposu yüksek sahne şovuna şahit olmak istiyorsan, Passo'dan hemen bilet alabilirsin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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