Vokalistlikten Liste Birinciliğine: Zeynep Bastık’ın Kariyer Yolculuğunu Birlikte İnceliyoruz!
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Zeynep Bastık’ın bir zamanlar sahnenin gerisinde vokal yaparken nasıl olup da dijital çağın kurallarını baştan yazıp zirveye yerleştiğini masaya yatırıyoruz!
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Murat Dalkılıç onun hayatını değiştirdi.
Salonunu dev bir sahneye dönüştürdü.
Ezhel cover’ı ile interneti salladı!
Nostaljik şarkıları genç nesle sevdirdi.
Doğru isimlerle ortak projeler yaptı.
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Kendi hitlerini üretmeye başladı.
Reklam dünyasının en çok aranan yüzü oldu.
Küresel müzik listelerine adını yazdırdı.
Zeynep Bastık’ın bu rekorlar kıran canlı performanslarını, enerjisi hiç düşmeyen sahne şovlarını ve listeleri altüst eden hitlerini canlı canlı dinlemek harika bir deneyim olmaz mıydı?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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