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Tablo Seçimlerine Göre Hangi Sanat Akımı Sana Hitap Ediyor?

etiket Tablo Seçimlerine Göre Hangi Sanat Akımı Sana Hitap Ediyor?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
16.09.2026 - 14:01
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Bir tablo bizlere birçok şey gösterebilir. Uzun uzun düşünmemizi sağlayabilir, huzur verebilir ya da hiç hissetmediğimiz duyguları uyandırabilir. Bu testte seçeceğin tablolar sayesinde seni yansıtan sanat akımını bulabiliriz! 

Hazırsan, başlayalım!

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1. Şimdi! Buradaki tablolardan hangisini uzun uzun izlersin?

2. Bu tablolardan hangisinin atmosferi sana yakın geliyor?

3. Bir sergide geziyorsun... Hangisi karşına çıksa en çok etkilenirsin?

4. Odanın duvarında hangisini istersin?

5. Peki, bu tablolardan hangisinin hikayesini merak ediyorsun?

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6. Son olarak! Sana huzur veren tabloyu seçer misin?

Empresyonizm!

www.passo.com.tr

Sanat eserlerinde atmosferi ve renkleri hemen fark edebiliyorsun! Bir tablonun sana hissettirdikleri çok önemli. Doğanın farklı ışıklarda görünüşleri, gökyüzünün renkleri ve sudaki yansımalar... Bu yüzden Monet ve Van Gogh gibi sanatçıların eserleri sana yakın olabilir. 

Kusursuz çizgiler aramıyorsun. Bir manzara fotoğraf gibi görünmeyebilir. O anın hissini vermesi senin için çok daha önemli. Bu yüzden renklerin birbirine karışmasına, ışığın tabloda dans etmesine dikkat ediyorsun. Sen sanat eserlerine bakarken sakin ve huzurlu hissetmek istiyorsun. Kısacası sen hayatın güzelliklerini yakalayan sanatı seviyorsun... 

Yakın zamandaki sergiler hakkında detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

Sürrealizm!

www.passo.com.tr

Sanat dünyanda gerçekliğin yanı sıra hayaller var... Bir tabloya baktığında her şeyin mantıklı bir şekilde olmasını istemiyorsun. Hatta anlamsız olarak görünen eserler seni daha fazla içine çekiyor. Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri seni kendine çekiyor olabilir. 

Hayal gücünü harekete geçiren, beklenmedik görüntüler seni çok heyecanlandırıyor olabilir. Tabloya baktığında kendi hikâyeni oluşturmak istiyorsun. Sanat seni şaşırtmalı ve zihninin sınırlarını zorlamalı... Kısacası sen gerçek dünyanın dışına çıkan sanatı seviyorsun! 

Yakın zamandaki sergiler hakkında detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

Barok!

www.passo.com.tr

Sanat eserlerinin ihtişamı ve güçlü duruşları seni etkiliyor. Sade görüntülerden ziyade tek bir bakışta seni etkileyen eserlere çekiliyorsun. Işık ve gölge oyunlarının bol olduğu bir tabloda kendini kaybediyor olabilirsin. İnsanların yüz ifadeleri, beden hareketleri ve dramatik anlar tablolardan dışarı akmalı! 

Sana göre sanat insanı şaşırtmalı ve duyguları harekete geçirmeli. Bir eseri incelerken küçük ayrıntıları keşfetmek hoşuna gidiyor olabilir. Kısacası sen dramatik ve görkemli sanatı seviyorsun! 

Yakın zamandaki sergiler hakkında detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

Romantizm!

Romantizm!
www.passo.com.tr

Sanatın merkezinde duygular olmalı... Bir eserden etkilenebilmen için onun kusursuz olmasına gerek yok. Aşk, özgürlük, doğa, mücadele ya da iç dünya gibi güçlü konuları ele almalı sanat. Sen bir tabloya baktığın zaman o tablonun içinde kendini görebilmelisin. 

İnsan ruhunu canlandıran sanatı seviyorsun. Bir tabloya bakıp uzun uzun düşünebilmek istiyorsun. Bu yüzden doğanın görkemli görüntülerini görmek, bir buluşma anına tanık olmak hoşuna gidiyor olabilir. Kısacası sen kalbe dokunan sanatı seviyorsun! 

Yakın zamandaki sergiler hakkında detaylı bilgiler için Passo'ya bakabilirsiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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