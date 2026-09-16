Tablo Seçimlerine Göre Hangi Sanat Akımı Sana Hitap Ediyor?
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Bir tablo bizlere birçok şey gösterebilir. Uzun uzun düşünmemizi sağlayabilir, huzur verebilir ya da hiç hissetmediğimiz duyguları uyandırabilir. Bu testte seçeceğin tablolar sayesinde seni yansıtan sanat akımını bulabiliriz!
Hazırsan, başlayalım!
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1. Şimdi! Buradaki tablolardan hangisini uzun uzun izlersin?
2. Bu tablolardan hangisinin atmosferi sana yakın geliyor?
3. Bir sergide geziyorsun... Hangisi karşına çıksa en çok etkilenirsin?
4. Odanın duvarında hangisini istersin?
5. Peki, bu tablolardan hangisinin hikayesini merak ediyorsun?
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6. Son olarak! Sana huzur veren tabloyu seçer misin?
Empresyonizm!
Sürrealizm!
Barok!
Romantizm!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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