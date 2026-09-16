Yastık Altında Saklanan Devasa Altın Miktarı Ortaya Çıktı
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Türk halkının en köklü tasarruf alışkanlığı yeniden mercek altına alındı. Bankacılık sistemi dışında, çoğunlukla evlerde saklanan altının miktarının 5 bin tona, parasal karşılığının ise 600 milyar dolara ulaştığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu devasa servetin ekonomiye kazandırılması için yeni modeller öneriyor.
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Türk halkının yastık altında sakladığı altın 600 milyar dolara ulaştı.
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Koç Üniversitesi öğretim üyesi Selva Demiralp: "Bu altın krediye dönüşmüyor."
Vatandaşın bankaya güveni yüzde 40'ın altında kaldı, çözüm için Altınbank önerisi geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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