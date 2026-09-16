Yastık Altında Saklanan Devasa Altın Miktarı Ortaya Çıktı

Onlarca yıldır süregelen yüksek enflasyon, TL'deki değer kaybı ve zaman zaman yaşanan bankacılık krizleri, Türk toplumunun altına olan bağlılığını güçlendirdi. Altın, düğün ve doğum günü gibi özel günlerde hediye edilen geleneksel bir eşya olmanın ötesinde, aileler için asıl güvenceyi oluşturan bir tasarruf aracına dönüştü.

Bugün geldiğimiz noktada bu birikimin boyutu resmi verilerle gözler önüne serildi. Bankacılık sistemi dışında, çekmecelerde, kasalarda ve yastık altlarında tutulan altının toplam ağırlığının 5 bin tonu bulduğu, bu miktarın güncel piyasa değeriyle yaklaşık 600 milyar dolara denk geldiği belirtildi. Rakam, Türkiye'nin yıllık milli gelirinin önemli bir bölümüne karşılık geliyor ve konuyu ekonomi yönetiminin gündemine taşıyor.