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Altın Fiyatları İçin Korkutan Senaryo: Altın Dev Yükseliş Öncesi Sert Düşüş Yaşayabilir

Altın Fiyatları İçin Korkutan Senaryo: Altın Dev Yükseliş Öncesi Sert Düşüş Yaşayabilir

Enflasyon Dolar Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:54
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Altın fiyatlarının yüksek enflasyona rağmen beklenen sıçramayı bir türlü yapamaması yatırımcıları düşündürürken, tanınmış piyasa uzmanı Ross Norman'dan dikkat çeken bir tarihsel benzetme geldi. Norman, mevcut ekonomik tabloyu 1970'lerin ortasındaki ilk petrol şoku dönemine benzeterek, altın için asıl yükseliş tetikleyicisinin enflasyonun kendisi değil, piyasaların merkez bankalarına duyduğu güvenin sarsılması olacağını söylüyor. Uzmana göre bu güven kırılmadan önce altında sert bir düzeltme yaşanması da olası senaryolar arasında.

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Altın fiyatlarında 1970'ler senaryosu.

Altın fiyatlarında 1970'ler senaryosu.

Piyasa uzmanı Norman'a göre günümüzdeki tablo ile 1975-1976 dönemi arasında enerji fiyatları, yüksek enflasyon, yükselen tahvil faizleri ve yatırımcıların para politikalarına duyduğu güven açısından dikkat çekici benzerlikler bulunuyor. 1973 sonlarında patlak veren ilk petrol şoku ham petrol fiyatlarını yaklaşık dört kata katlarken, ABD'de enflasyonu da hızlandırmış; 10 yıllık tahvil faizi yüzde 6 seviyesinden 1974'te yüzde 8'in üzerine çıkmıştı.

Petrol fiyatlarındaki bu sert artışın ardından altın önce yükselmiş, ancak kısa sürede sert bir geri çekilmeye girmişti. 1974 sonlarında yaklaşık 200 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Ağustos 1976'da 100 dolar civarına kadar gerilemiş, yatırımcılar altının uzun vadeli değer saklama özelliğini sorgulamaya başlamıştı. Aynı dönemde spekülatif ve yatırım amaçlı altın alımları da 1974'teki 519 tondan 1975'te 164 tona kadar düşmüştü.

Altında korkutan senaryo: Önce dev yükseliş sonra sert düşüş.

Altında korkutan senaryo: Önce dev yükseliş sonra sert düşüş.

Norman'a göre 1975-1976 döneminde altındaki gerilemenin asıl nedeni enflasyonun tamamen ortadan kalkması değil, yatırımcıların uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vereceğine inanmasıydı. Ancak 1979'da yaşanan ikinci petrol şoku bu iyimserliği zayıflattı; piyasalar enflasyonun kontrol altına alınamadığına ikna oldukça altın yeniden yükselişe geçti ve 1976'daki yaklaşık 105 dolarlık dipten Ocak 1980'de 850 dolara kadar tırmandı.

Uzmana göre bugün de benzer bir mekanizma işliyor: Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yükseltip tahvil faizlerini yukarı çekerek ilk aşamada altını baskılayabiliyor. Ancak enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve piyasaların para politikasına duyduğu güvenin zayıflaması durumunda tablo hızla tersine dönebiliyor. Norman, bu yüzden altının bir sonraki büyük hareketine dair en önemli sinyalin tahvil piyasasından geleceğini düşünüyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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