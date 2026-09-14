Altın Fiyatları İçin Korkutan Senaryo: Altın Dev Yükseliş Öncesi Sert Düşüş Yaşayabilir

Piyasa uzmanı Norman'a göre günümüzdeki tablo ile 1975-1976 dönemi arasında enerji fiyatları, yüksek enflasyon, yükselen tahvil faizleri ve yatırımcıların para politikalarına duyduğu güven açısından dikkat çekici benzerlikler bulunuyor. 1973 sonlarında patlak veren ilk petrol şoku ham petrol fiyatlarını yaklaşık dört kata katlarken, ABD'de enflasyonu da hızlandırmış; 10 yıllık tahvil faizi yüzde 6 seviyesinden 1974'te yüzde 8'in üzerine çıkmıştı.

Petrol fiyatlarındaki bu sert artışın ardından altın önce yükselmiş, ancak kısa sürede sert bir geri çekilmeye girmişti. 1974 sonlarında yaklaşık 200 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Ağustos 1976'da 100 dolar civarına kadar gerilemiş, yatırımcılar altının uzun vadeli değer saklama özelliğini sorgulamaya başlamıştı. Aynı dönemde spekülatif ve yatırım amaçlı altın alımları da 1974'teki 519 tondan 1975'te 164 tona kadar düşmüştü.