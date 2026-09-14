Altın Fiyatları İçin Korkutan Senaryo: Altın Dev Yükseliş Öncesi Sert Düşüş Yaşayabilir
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Altın fiyatlarının yüksek enflasyona rağmen beklenen sıçramayı bir türlü yapamaması yatırımcıları düşündürürken, tanınmış piyasa uzmanı Ross Norman'dan dikkat çeken bir tarihsel benzetme geldi. Norman, mevcut ekonomik tabloyu 1970'lerin ortasındaki ilk petrol şoku dönemine benzeterek, altın için asıl yükseliş tetikleyicisinin enflasyonun kendisi değil, piyasaların merkez bankalarına duyduğu güvenin sarsılması olacağını söylüyor. Uzmana göre bu güven kırılmadan önce altında sert bir düzeltme yaşanması da olası senaryolar arasında.
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Altın fiyatlarında 1970'ler senaryosu.
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Altında korkutan senaryo: Önce dev yükseliş sonra sert düşüş.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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