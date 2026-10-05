Cahil İnsanların 13 Belirgin Özelliği: Her Şeyi Bilirler, Şiddetle Savunurlar, Sorgulamayı Bırakırlar

Bilgisi sınırlı olan kişi için her itiraz kişisel bir saldırıdır. Çünkü dayanacağı geniş bir birikimi yoktur, elindeki tek şey kesinlik duygusudur.

Bu yüzden tartışma ilerledikçe argümanlar azalır, ses yükselir. Karşı taraf kanıt sunduğunda dinlemek yerine daha sert bir savunmaya geçerler. Savunma sertleştikçe fikrin sağlamlığı değil, fikrin altındaki boşluk büyür.