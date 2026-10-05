Cahil İnsanların 13 Belirgin Özelliği: Her Şeyi Bilirler, Şiddetle Savunurlar, Sorgulamayı Bırakırlar
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Bir tartışmanın ortasında karşınızdakinin her konuda kesin fikri olduğunu fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Bilgi eksikliğinin çoğu zaman özgüvenle birlikte geldiği, hem gündelik hayatta hem de sosyal medyada sık sık gözlemleniyor. Cahil insanların davranışlarında tekrar eden 13 ortak özelliği, örnekleriyle birlikte sizin için derledik.
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Her şeyi bilmek, cahil insanların hiç vazgeçmediği en belirgin özelliğidir.
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Menfaat, onlar için her şeyden önce gelir ve samimiyet de ona göre ayarlanır.
Ne kadar az bilirlerse fikirlerini o kadar şiddetle savunurlar.
Dünyayı yalnızca kendileri için yaratılmış bir yer olarak görürler.
Kendilerinden bahsetmeyi çok severler ve sohbet er ya da geç oraya gelir.
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"Cahil" sözcüğünü duyduklarında çok kırılır, çabucak savunmaya geçerler.
Az düşünüp çok konuşmak, bu kişilerin en bilinen alışkanlığıdır.
Üstelik üzerine ironi yapıp sizi cahillikle suçlama gibi bir yeteneği de vardır.
Değişime kapalıdırlar, hatta eskiye duydukları özlemle yaşayanları bile vardır.
Uzmanlığınız, tahsiliniz ve kaynaklarınız onların gözünde hiçbir şey ifade etmez.
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Gururla ifade edebilecekleri bir özellikleri olmadığı için din ve milliyet gibi birleştirici kimliklere sırtlarını dayarlar.
Kendilerine dayatılan düşünceleri, bir de sizin üzerinizde denemeye kalkarlar.
Ve kahramanımızın klasik bitirişi: "Çok düşünme bunları, kurcalama. Boşver!"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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