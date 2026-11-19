Adaylar aylardır bu günü bekliyordu. 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayan oturumda 120 soru soruldu; genel yetenek ve genel kültür sorularını yanıtlamak için adaylara 130 dakika verildi. Başvuranların 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü erkekti. Engelli aday sayısı 11 bin 984 olarak kaydedildi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar 19 Kasım Perşembe günü itibarıyla açıklandı. Sınava lise mezunlarının yanı sıra, iki yıllık geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adaylar da girebiliyordu.

Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılıyor. Sorgulama için sonuc.osym.gov.tr adresine girip T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi yazmanız yeterli. Ardından puanlarınız ve sonuç belgeniz ekrana geliyor. Sonuç sayfasının doğrudan bağlantısı sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10413 olarak paylaşıldı.

Bir başka yol da e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) girmek. Burada 'AİS Sınav Sonuçları' bölümünden KPSS'yi seçip sonucunuza bakabiliyorsunuz. Şifresini unutan ya da hiç almamış adayların önce AİS üzerinden şifre işlemlerini halletmesi gerekiyor.