GTA 6 Çıkmadan YouTube'da 40 Milyar İzlenmeyi Aştı: Lansman Günü 24 Saatlik Canlı Yayın Yapılacak
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GTA VI'ya ait videolar, oyun 19 Kasım'da raflara çıkmadan YouTube'da 40 milyar izlenmeyi geçti. YouTube'un kendi verilerine göre GTA serisinin platformdaki toplam izlenmesi ise 900 milyarın üzerinde. Platform lansman için 31 içerik üreticisinin katılacağı 24 saatlik canlı yayın, özel bir Shorts efekti ve oyun temalı hediyeler hazırladı.
Kaynak: YouTube, PPC Land, Tubefilter, Forbes
YouTube'a göre GTA VI'ya ait lansman öncesi videolar 40 milyar izlenmeye ulaştı.
YouTube lansman gününde 31 içerik üreticisiyle 24 saat boyunca canlı yayın yapıyor.
İçerik üreticileri Miami'ye çoktan akın etti, Vanoss iki haftalığına bir konak kiraladı.
YouTube Live'daki beş sınırlı sayıda GTA VI hediyesinden biri yayın ekranına "Wanted Stars" animasyonu getiriyor.
Rockstar oyun içi marka yerleşimi satmıyor, markalar GTA estetiğiyle kendi içeriklerini üretiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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