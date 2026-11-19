Ön gösteri, RDCWorld'ün sunumuyla 18 Kasım'da ABD Doğu Saati'yle 23.00'te başlıyor. 24 saatlik ana yayın ise 19 Kasım'da gece yarısı (ET) açılıyor; bu, Türkiye saatiyle sabah 08.00'e denk geliyor. Yayını YouTube, Entropico ile birlikte hazırladı ve youtube.com/youtube adresinden izlenebiliyor. Ana sayfadaki GTA VI temalı 'Yoodle' logosuna tıklayanlar da doğrudan yayına geçiyor.

Listede 13 ülkeden 31 içerik üreticisi var. ABD'den Caylus, Zhong, Kat Buno, Jake Baldino, Cinna, Kinda Funny Games ve Anwar Jibawi; İspanya'dan Jelly; Meksika'dan Rivers; Birleşik Krallık'tan Nought; Avustralya'dan Loserfruit yayında olacak. Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerden de isimler var.

Yayın İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Endonezyaca ve Japonca olmak üzere yedi dilde ayrı ayrı açılıyor. Program, Miami'den canlı yerinde yayınla kapanıyor.