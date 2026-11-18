GTA 6'nın Çıkışına Saatler Kala 1,5 Milyar Doları Aştı: Tahmini 15,88 Milyon Kopya Ön Sipariş Edildi
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19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak GTA 6, daha tek bir oyuncunun eline geçmeden yaklaşık 1,54 milyar dolarlık ön sipariş gelirine ulaştı. Forbes'un aktardığı Sensor Tower tahminine göre bu tutar, yaklaşık 15,88 milyon adet satışa denk geliyor. Rakam Rockstar Games veya Take-Two tarafından doğrulanmış değil.
Kaynak: Forbes
Sensor Tower verilerine göre GTA 6, çıkışına iki gün kala 15,88 milyon adetle 1,54 milyar dolarlık geliri geride bıraktı.
Siparişlerin yaklaşık yüzde 75'i PlayStation'dan geldi, Take-Two ise beklentilerin çok üzerinde bir tabloyla karşı karşıya.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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