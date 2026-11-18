Forbes'tan Conor Murray'in aktardığı Sensor Tower tahminlerine göre oyunun ön sipariş geliri 1,54 milyar dolara ulaştı. Bu tutar yaklaşık 15,88 milyon adede karşılık geliyor. Toplam, çıkıştan yaklaşık altı gün önce 1 milyar doları görmüş, sonraki dört günde 1,54 milyara tırmanmıştı. Sayaç hâlâ her gün yukarı gidiyor.

Rakamın bir de ince yanı var: Bu, tüketicilerin sipariş verdiği brüt tutar. Platform komisyonları, vergiler, iade ve iptaller düşülmüş gerçek gelir değil. Take-Two'nun bir sonraki bilanço açıklaması, ilk resmî rakamı verecek.

Fiyatlar ise belli. Standart sürüm 79,99 dolar, Ultimate sürüm 99,99 dolar. Reuters'ın Sensor Tower'a dayandırdığı habere göre ağustos sonu itibarıyla ön siparişlerin yaklaşık yüzde 90'ı Ultimate sürüme gitmişti. Serinin toplam satışı ise 480 milyon adedi buluyor; bunun 235 milyonu GTA V'e ait.