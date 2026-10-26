KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 KPSS Lise Sonuç Tarihi

25 Ekim'de yapılan 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların gözleri sonuç tarihine çevrildi. Adaylar cevap anahtarıyla netlerini hesaplarken sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor.

Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!