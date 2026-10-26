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KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 KPSS Lise Sonuç Tarihi

KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2026 KPSS Lise Sonuç Tarihi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 08:39
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25 Ekim'de yapılan 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adayların gözleri sonuç tarihine çevrildi. Adaylar cevap anahtarıyla netlerini hesaplarken sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor.

Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!

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KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman Yapıldı?

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı ve bina girişleri 10.00'da kapandı. Sınavda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru soruldu, sınav süresi 130 dakika oldu.

KPSS Ortaöğretim Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

KPSS Ortaöğretim Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

Evet, KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı 25 Ekim saat 13.15'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) yayınlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak soru kitapçığına ve cevap anahtarına ulaşabiliyor.

Cevap anahtarını görüntüleme süresi 4 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS Ortaöğretim Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfasından (sonuc.osym.gov.tr) sonuçlarını sorgulayabilecek. Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.

KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman Yapıldı?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapıldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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